Mondiale Atletica, subito 3 medaglie per gli azzurri

Si sono aperti in queste ore i Mondiali di Atletica a Tokyo. Subito tre medaglie per gli azzurri. Ad aprire le danze è stata Antonella Palmisano che ha messo a segno l’ennesimo capolavoro nella 35km di marcia. Dopo l’oro olimpico di quattro anni fa nella 20km, la pugliese trova un secondo posto molto prezioso nella capitale nipponica. Bronzo poi per Leonardo Fabbri che ha conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso, confermandosi sul podio iridato dopo essersi messo al collo l’argento un paio di anni fa a Budapest. Terza medaglia azzurra poi per Nadia Battocletti che ha conquistato una splendida medaglia d’argento sui 10.000 metri, interpretando una gara di assoluto spessore tecnico sulla pista di Tokyo e confermando il suo status di fuoriclasse internazionale nel fondo.