Serie B, tris Modena sul Bari. Blitz Frosinone a Padova, il Venezia si butta via a Pescara

E’ scesa in campo anche la Serie B in questo pomeriggio di calcio. Pareggio a reti bianche tra Juve Stabia e Reggiana: le Vespe non riescono a sfondare il muro emiliano difeso ottimamente da Motta. Tris del Modena su un Bari in difficoltà: protagonisti i centravanti, prima Gliozzi realizza una doppietta dal dischetto, chiude la pratica in pieno recupero Mendes. Successo esterno di misure per il Frosinone a Padova: ai ciociari basta una rete al 37′ di Bracaglia, grande diagonale mancino che finisce in rete senza lasciare scampo a Fortin.

Sorpresa all’Adriatico di Pescara, dove il Venezia comanda il gioco e va avanti di due reti con Adorante e Fila, ma viene ripreso dal Delfino, caparbio e brillante nella seconda parte di gara. Al 79′ Olzer rimette in gioco la contesa, Di Nardo allo scoccare del novantesimo pareggia i conti. Occasione sprecata per la truppa di Stroppa, incapace di gestire il doppio vantaggio.