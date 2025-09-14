Sinner in lacrime, è giallo: tennis sconvolto

Il mondo del tennis è rimasto senza parole per le ultime dichiarazioni che riguardano Jannik Sinner: le lacrime del campione sono un giallo.

Nonostante la sconfitta rimediata contro Carlos Alcaraz nella finale degli US Open i tifosi hanno potuto notare una certa serenità in Jannik Sinner. Sia nel discorso subito dopo il match che ai microfoni della stampa il campione italiano ha ammesso la superiorità del suo avversario, che si è preso la rivincita dopo il ko subito a Wimbledon proprio da Jannik.

Sinner ha anche aggiunto che da qui in avanti cercherà di uscire dalla sua ‘comfort zone’, provando a variare il suo gioco per avere più soluzioni. In effetti la finale giocata a Flushing Meadows ha messo in evidenza un Alcaraz più forte praticamente in ogni aspetto, a cominciare dal servizio: il 22enne di Murcia – che si è preso anche la posizione numero 1 del ranking ATP, scavalcando proprio l’altoatesino – pare abbia fatto un grosso step di crescita e per questo Sinner è chiamato a fare qualcosa di diverso per tornare a batterlo.

Tuttavia dopo la finale è accaduta una cosa che sta facendo molto discutere. Il sito ufficiale della Rai ha infatti pubblicato un articolo senza firma dove venivano riportate presunte dichiarazioni di Simone Vagnozzi, uno dei due coach di Jannik Sinner.

Sinner in lacrime: scoppia il caos, ecco la verità

“Jannik non gioca solo contro l’avversario dall’altra parte della rete. Gioca contro le aspettative di un Paese intero. Tutti vedono la sconfitta, ma non vedono le notti in cui piangeva, i giorni in cui non riusciva nemmeno ad alzare il braccio per la stanchezza”: una sorta di ‘protezione’ nei confronti di quell’essere umano che si cela dietro il campione di tennis.

Il problema è che a oggi non esistono conferme del fatto che Vagnozzi abbia davvero pronunciato queste parole. Sui social il contenuto dell’articolo è stato subito messo in dubbio: con il passare delle ore Vagnozzi e Sinner non hanno né confermato né smentito, ma tanto è bastato per scatenare una pioggia di critiche nei confronti della Rai.

Per molti, infatti, la Rai avrebbe inventato di sana pianta le parole del coach o le avrebbe ottenute da ‘fonti poco affidabili’. Un giallo che il sito Rainews.it ha provato a risolvere: “Tutte le dichiarazioni attribuite al coach del n.2 del mondo, sono vere e proprie fake news – si legge sul portale – l’allenatore non ha rilasciato interviste dopo la finale degli US Open“. Pare che le dichiarazioni siano state messe in giro da una pagina Facebook che già in passato ha creato contenuti fake su Sinner.