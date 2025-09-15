Annuncio sconcertante, Djokovic si ritira: fuori anche dalla nazionale

L’annuncio su Novak Djokovic ha lasciato di sasso i tantissimi tifosi del campione serbo: il ritiro è ormai dietro l’angolo.

Anche agli US Open, proprio come accaduto al Roland Garros e a Wimbledon, sono stati Carlos Alcaraz e Jannik Sinner a contendersi il trofeo in finale. L’ha spuntata lo spagnolo, che ha vinto meritatamente il quarto e ultimo Slam stagionale e ha così scavalcato l’italiano in vetta al ranking ATP. Quello di Carlos è stato un percorso netto: il 22enne murciano era arrivato alla finale senza perdere nemmeno un set e giocando solo due tie-break.

Anche nella semifinale contro Novak Djokovic lo strapotere di Alcaraz è emerso chiaramente. Nole ha avuto l’occasione di rimettere in piedi la partita nel secondo set, quando è riuscito a strappare il servizio al suo avversario. Un vantaggio durato però molto poco: il nuovo numero uno al mondo ha rimontato, vincendo il secondo set e poi chiudendo i conti nel terzo.

Dopo il match Djokovic è stato molto onesto: “Ho perso tre Slam su quattro in semifinale contro questi ragazzi, quindi sono semplicemente troppo forti, giocano a un livello davvero alto“. Nole ha però fatto notare che le uniche sue sconfitte stanno arrivano proprio contro Alcaraz e Sinner, mentre con tutti gli altri riesce ancora ad avere la meglio: per questo il suo desiderio è quello di continuare a giocare. Ma per quanto ancora?

Djokovic si ritira: arriva l’annuncio, addio Olimpiadi

Boris Becker, ex numero uno al mondo oggi allenatore di tennis, si è detto convinto che non manchi molto al ritiro del campionissimo serbo. Intervenuto nel podcast dell’ex tennista tedesca Andrea Petkovic, ‘Bum Bum’ si è soffermato proprio sulle parole pronunciate da Djokovic dopo la semifinale persa a Flushing Meadows contro Alcaraz.

“Per la prima volta ha ammesso che non è più sostenibile per lui affrontare Sinner e Alcaraz tre set su cinque – ha detto Becker – Prima o poi smetterà ed è normale che sia così”. Per l’ex tennista tedesco quel momento si sta avvicinando sempre di più. “Lui sogna le Olimpiadi 2028 per difendere l’oro della Serbia – ha aggiunto Becker – ma per me è irrealistico pensare che possa arrivare fin li. Già allo US Open, le sue parole hanno avuto il sapore di addio”.

Già nei prossimi mesi si capiranno le reali intenzioni di Novak Djokovic. Per ora il vincitore di 24 tornei del Grande Slam continua ad allenarsi con grande dedizione, anche se ha già fatto sapere che non prenderà parte alle ATP Finals in programma a Torino dal 9 al 16 novembre.