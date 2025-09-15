Marc Marquez devastante, l’immagine è raccapricciante: MotoGP nel panico

La MotoGP è sconvolta dalle immagini raccolte nelle ultime ore. Per Marc Marquez è stato devastante e il panico ha rubato la scena allo spettacolo.

La parentesi italiana della MotoGP 2025 avrebbe dovuto rappresentare il momento del riscatto per Francesco Bagnaia, invece ha finito per consolidare ulteriormente la supremazia di Marc Marquez. Il campione spagnolo ha dominato l’annata con una continuità impressionante, interrotta soltanto da poche cadute che, però, non ne hanno minato la corsa iridata. Ogni volta che è rimasto in piedi, infatti, il leader della Ducati Lenovo Team ha imposto un ritmo impossibile da reggere, mettendo in fila rivali e compagni di box.

La tappa di Misano era attesa con curiosità e speranza dai tifosi italiani, ma il responso della pista non ha fatto altro che confermare le gerarchie. Mentre Bagnaia continua a faticare lontano dai vertici – con un deludente tredicesimo posto nella Sprint – e Alex Marquez prova a rosicchiare qualche punto utile, il fratello maggiore resta il grande favorito per il titolo. L’ennesimo alloro sembra ormai a portata di mano per un pilota che ha saputo reinventarsi, sfruttando il pacchetto tecnico a disposizione e una determinazione che non ha eguali.

Nel Gran Premio di San Marino, Marc Marquez era partito in quarta posizione, pronto a mettere la propria firma anche sulla gara domenicale dopo la scivolata del sabato. Nonostante la caduta in Sprint, la sua leadership in classifica non è mai stata davvero in discussione: il vantaggio sugli inseguitori resta ampio e la sensazione è che soltanto un colpo di scena clamoroso possa riaprire il campionato. Per l’Italia, che si aggrappa poco realisticamente alle speranze di Bagnaia, il bilancio di queste settimane è amaro: nessuna inversione di tendenza, ma la conferma che il Mondiale 2025 viaggia spedito in direzione Spagna.

Marquez cade e i tifosi esultano: l’ombra lunga di Valentino Rossi

Se la pista ha raccontato ancora una volta la forza di Marquez, le tribune del Misano World Circuit Marco Simoncelli hanno offerto uno spettacolo ben diverso, a tratti persino imbarazzante. La caduta dello spagnolo durante la Sprint è stata accolta da un boato di gioia da parte di una parte consistente del pubblico italiano. Un’esultanza che poco ha a che fare con lo sport e che conferma la difficile convivenza tra il fuoriclasse di Cervera e la tifoseria tricolore.

Il motivo affonda le radici nella storica rivalità con Valentino Rossi, ancora oggi idolo incontrastato in Italia. L’episodio di Sepang 2015, quando un contatto tra i due costò a Rossi la possibilità di vincere il titolo, continua a pesare come un macigno sul rapporto tra Marquez e i tifosi italiani. Neppure il passare del tempo ha attenuato le tensioni, anzi: ogni errore dello spagnolo viene vissuto come una rivincita simbolica.

Non è la prima volta che accade. Già al Mugello, lo scorso giugno, Marquez era stato fischiato pesantemente, tanto che Davide Tardozzi aveva invocato pubblicamente un intervento dello stesso Rossi per provare a mettere la parola fine a un rancore che rischia di trascinarsi all’infinito. Ma a Misano, la scena si è ripetuta: esultare per la caduta di un pilota, che corre ogni volta mettendo a rischio la propria vita, è un gesto che nulla ha a che vedere con la passione per il motociclismo. La MotoGP merita altro. E anche se i fantasmi del passato continueranno a riemergere, la speranza è che prima o poi la rivalità tra Rossi e Marquez possa essere ricordata solo per quello che è stata: un capitolo epico di sport, e non un pretesto per alimentare divisioni fuori dalla pista.