Serie A, Hellas Verona-Cremonese termina 0-0

Finisce 0-0 la sfida tra Hellas Verona e Cremonese, primo posticipo di questo lunedì che chiuderà la terza giornata di campionato. Gli scaligeri giocano meglio e si riversano spesso in avanti, ma le diverse occasioni create non sono state sfruttare nel migliore dei modi. La formazione di Davide Nicola tiene botta oltre il 90′ e continua a essere imbattuta: Cremonese infatti che sale a 7 punti in classifica, mentre l’Hellas Verona sale a 2.

Vince 1-0 il Milan contro il Bologna. Gara decisa da Luka Modric, che su assist di Saelemaekers. Nel finale prima concesso un penalty ai rossoneri e poi revocato che provoca l’espulsione per proteste di Allegri.

Milan pericoloso dopo 11 minuti con Gimenez. Occasione per l’ex attaccante del Feyenoord, che si presenta in area e calcia a botta sicura trovando la pronta respinta di Skorupski. 5 minuti e ci prova anche Loftus-Cheek. L’ex Chelsea parte di gran carriera e, con un’azione in solitaria, arriva in area ma un istante prima della stoccata arriva l’ottima chiusura di Heggem. Doppia chance per il Bologna al 21′. Gran palla di Castro in area per Orsolini, che calcia da posizione defilata trovando il tocco di Maignan. Lykogiannis prova poi il tapin, guadagnando un angolo. Al 24′ sfortunato Estupinan colpisce il palo. Da un esterno all’altro, con Saelemaekers che serve l’ex Brighton. Il 2 rossonero in area va sul destro e calcia, ma centra il legno a Skorupski battuto.

All’intervallo out Pavlovic in De Winter, risentimento al flessore sinistro per il difensore. Al 54′ il Milan perde Maignan. Maignan non ce la fa: il portiere resta a terra, vittima probabilmente di un problema muscolare. Necessario il cambio per un risentimento al polpaccio destro. 8 minuti e al 62′ la sblocca Modric. Loftus-Cheek allarga sulla destra per Saelemaekers, che entra in area e serve al centro Modric: conclusione chirurgica e pallone alle spalle di Skorupski. Altro palo al 68′, questa volta di Ricci. L’ex Torino riceve da Pulisic e ci prova dalla distanza: colpito il legno esterno alla sinistra di Skorupski. Al 86′ Nkunku appena entrato si guadagna un rigore. L’arbitro richiamato al VAR cancella però il penalty. Allegri protesta e viene espulso. Dopo 7 minuti di recupero il Milan può esultare. Dopo Lecce arrivano altri 3 punti.