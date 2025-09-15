Sinner furioso, Alcaraz gli soffia la ragazza: è successo in pubblico

La battaglia tra Sinner e Alcaraz si è trasferita dal campo sportivo al campo amoroso. Lo spagnolo ha beffato Sinner davanti agli occhi di tutti.

Che la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz fosse destinata a segnare un’epoca del tennis era chiaro a tutti. I due giovani campioni hanno diviso i grandi palcoscenici del 2025, alternandosi sul trono del ranking e portando il tennis mondiale in una nuova dimensione, quella dei “Big Two”. Ma se in campo a fare la differenza sono stati colpi, strategia e condizione atletica, fuori dal rettangolo di gioco il confronto si è spostato su un terreno ben più curioso: la vita privata. In Italia, la sfera sentimentale di Sinner ha sempre suscitato grande interesse. Dopo la chiacchierata relazione con la collega Anna Kalinskaya, chiusa in sordina a cavallo tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, l’altoatesino ha trovato nuova serenità accanto a Laila Hasanovic, modella di origini danesi molto seguita sui social.

La coppia si è mostrata insieme durante l’estate, condividendo momenti di relax dopo le fatiche degli US Open e prima dell’inizio della tournée asiatica, confermando un legame che sembra saldo e destinato a durare. Nel frattempo, il suo grande rivale sembra voler tenere il passo non solo sul piano sportivo. Proprio Alcaraz, fresco vincitore a Flushing Meadows, ha fatto parlare di sé anche per motivi di cuore, quasi a voler “sfidare” Sinner in una nuova dimensione, quella della popolarità legata al gossip e alle relazioni sentimentali. Se i due sono destinati a contendersi ogni trofeo sui campi più prestigiosi, sembra che ora anche la loro vita privata sia finita sotto i riflettori e stia diventando un tema di confronto per tifosi e media.

Alcaraz e Brooks Nader, la nuova coppia del tennis

A confermare i rumors delle ultime settimane è stata Grace Ann Nader, sorella della modella americana Brooks Nader, che ha dichiarato pubblicamente come la relazione con Carlos Alcaraz sia ormai una realtà. La rivelazione è arrivata durante un evento alla New York Fashion Week, dove Grace Ann ha parlato della frequentazione della sorella con l’attuale numero uno del mondo: “Le voci sono vere. Frequentazione è un termine così poco chiaro. Ma so che è l’uomo del momento”. Un dettaglio che ha fugato ogni dubbio, dopo che i due erano già stati avvistati insieme in diverse occasioni. La Nader, 28 anni, è conosciuta a livello internazionale per i suoi lavori con Sports Illustrated, oltre che per esperienze televisive e cinematografiche. Nata a Baton Rouge, in Louisiana, di origini libanesi, è apparsa nel film Backtrace e ha partecipato a Dancing with the Stars nel 2024, quando ebbe una breve relazione con il ballerino Gleb Savchenko.

Curiosamente, il suo nome era stato inizialmente accostato proprio a Sinner. Alcuni indizi, battute e presenze sospette agli US Open avevano alimentato voci di un flirt con l’altoatesino, subito smentite dall’evidenza della sua storia con Hasanovic. Da lì il passo è stato breve: i rumors si sono spostati su Alcaraz, con prove sempre più consistenti fino alla conferma ufficiale arrivata per bocca della sorella di Brooks. Così, anche lontano dai campi da tennis, la sfida tra i due campioni prosegue. Se Sinner appare sereno con la sua Laila, Alcaraz risponde scegliendo una delle modelle più in vista d’America. Una rivalità che, a questo punto, sembra davvero non conoscere confini.