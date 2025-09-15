Valentino Rossi, alleanza con il nemico numero uno: è tutto vero

Il grande rivale di Valentino Rossi stringe un’alleanza proprio con il Dottore: nessuno l’avrebbe mai immaginato.

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez è ancora chiaramente percepibile anche oggi che il Dottore non è più in pista. Il fenomeno di Tavullia non ha mai perdonato al campione spagnolo il comportamento avuto nel 2015, quando ostacolò Rossi per far vincere il campionato al connazionale Jorge Lorenzo.

Dal canto suo Marquez ha fatto capire in più occasioni di non voler parlare di Valentino Rossi. Nella conferenza stampa che ha preceduto il weekend a Misano il pilota della Ducati ha risposto seccamente a una domanda. Un giornalista gli ha infatti chiesto cosa volesse replicare a coloro che pensano che sia arrivato secondo a Barcellona per non vincere il titolo a Misano a causa del Dottore. “Que les den“, ha detto Marquez, che tradotto in italiano significa “Se ne vadano a f*****o“.

Non a caso Valentino Rossi si sta muovendo per cercare di battere Marquez in futuro: sono molte le voci che parlano di un corteggiamento per Pedro Acosta, graditissimo al Dottore. Tuttavia proprio nel corso del weekend a Misano è tornato a farsi vedere un altro grande rivale di Rossi.

Bomba Valentino Rossi, alleanza con il rivale: tifosi spiazzati

Si tratta di Casey Stoner, due volte campione del mondo in MotoGP (nel 2007 con la Ducati e nel 2011 con la Honda) e secondo nel Mondiale 2008 vinto proprio da Valentino Rossi. I due sono stati a lungo grandi rivali anche fuori dalla pista ma negli ultimi tempi c’è stata una sorta di riappacificazione. L’australiano, che compirà 40 anni il prossimo 16 ottobre, è comparso nel box Honda durante il fine settimana a San Marino.

Stoner ha quindi avuto modo di parlare con Luca Marini e dargli qualche consiglio. In queste ultime gare il fratello del Dottore sta ottenendo risultati più confortanti con la HRC ed è lui stesso a raccontare cosa gli ha detto Stoner per spingerlo a fare ancora meglio.

“Mi ha dato alcuni consigli – le parole del pilota italiano a MotoGP.com – Ha visto tutti in pista e gli ho chiesto alcuni feedback. Mi ha fornito la sua opinione ed è fantastico condividere alcuni commenti dopo le prove. Penso abbia individuato una buona strada che può aiutarmi a migliorare, proverò a seguire quello che mi ha detto”.