Verona-Cremonese, le parole di Zanetti e Nicola nel post partita

Verona-Cremonese, le parole di Zanetti e Nicola nel post partita

Davide Nicola ha parlato così dopo Hellas-Cremonese: “Io mi aspetto sempre dai ragazzi e dal percorso che stiamo facendo il massimo impegno, la voglia di provare a mettere in campo quello per cui si lavora durante la settimana. Siamo una neopromossa, sappiamo che dovremmo lottare fino all’ultima giornata. A fronte di una partita contro una squadra davvero molto fisica, abbiamo sofferto la loro fisicità e la loro intensità, non abbiamo mai smesso di mollare. Poi ci sono state delle situazioni in cui è stato bravo Emil, ma gioca con noi, l’abbiamo scelto appositamente. Sono contento del lavoro perché ho visto i ragazzi dare tutto quello che avevano e abbiamo incontrato una squadra davvero molto scorbutica.”

Sempre a Dazn, queste le parole di Paolo Zanetti: “Ho visto una grande prestazione. Abbiamo tirato 18 volte in porta e chiudere con un pareggio non è meritato. Oggi ci spettava molto di più. C’è un po’ di rammarico, ma essere dispiaciuti per un pari in questo momento rappresenta un segnale positivo per il futuro”.

