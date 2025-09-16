FIFA, risarcimento economico alle squadre per i calciatori che giocheranno le qualificazioni per il Mondiale: la nota

La FIFA riconoscerà risarcimento economico alla squadre per ogni giocatore che va a fare le qualificazioni mondali. Ecco la novità e tutti i dettagli.

Il comunicato

Il Programma FIFA Club Benefits pronto a premiare un numero record di club

Per la prima volta, il programma ricompenserà direttamente tutti i club che rilasceranno giocatori per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 26

Stanziato un totale senza precedenti di 355 milioni di dollari USA a beneficio del calcio per club, con un aumento di quasi il 70% rispetto all’edizione precedente

Il Programma FIFA Club Benefits fa parte del rinnovato memorandum d’intesa firmato da FIFA e dall’Associazione dei Club Europei

Un numero di club mai visto prima beneficerà della Coppa del Mondo FIFA, poiché la FIFA si prepara a implementare una versione migliorata del Programma Club Benefits (CBP) in occasione dell’edizione 2026 della sua competizione di punta per il calcio maschile.

In base al rinnovato memorandum d’intesa firmato da FIFA e dall’Associazione dei Club Europei (ECA) nel marzo 2023, i club che rilasceranno giocatori per la Coppa del Mondo FIFA 26 riceveranno complessivamente 355 milioni di dollari USA.

Per la prima volta dalla sua introduzione, i criteri di distribuzione del CBP sono stati modificati per consentire a ogni club i cui giocatori partecipano direttamente alle qualificazioni o al torneo finale della Coppa del Mondo FIFA 26 di ricevere una quota del fondo di solidarietà.

Questo nuovo approccio significa che qualsiasi club che rilascerà un giocatore per una qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 26 sarà ora direttamente compensato, indipendentemente dal fatto che il giocatore partecipi o meno al torneo finale — un ulteriore passo verso una maggiore solidarietà, volto a garantire una redistribuzione più equa e inclusiva nel calcio per club a livello globale.

“La versione migliorata del Programma FIFA Club Benefits per la Coppa del Mondo FIFA 2026 rappresenta un passo avanti nel riconoscere economicamente il grande contributo che così tanti club e i loro giocatori offrono per la realizzazione sia delle qualificazioni che del torneo finale,” ha dichiarato il Presidente della FIFA, Gianni Infantino. “Un record di 355 milioni di dollari sarà distribuito ai club per il rilascio dei loro giocatori, e ciò rafforza la nostra solida collaborazione con l’European Club Association e i club di tutto il mondo, mentre ci prepariamo per un’edizione rivoluzionaria e davvero inclusiva della Coppa del Mondo FIFA il prossimo anno.”

“All’ECA siamo lieti di aver collaborato con la FIFA per sostenere lo sviluppo di questo innovativo nuovo Programma Club Benefits della FIFA. Esso garantirà che ancora più club in tutto il mondo vengano ricompensati per il rilascio dei giocatori e dimostra chiaramente come il Memorandum d’Intesa dell’ECA con la FIFA supporti la continua crescita del calcio per club a livello globale,” ha affermato il Presidente dell’ECA, Nasser Al-Khelaïfi. “I club svolgono un ruolo fondamentale nel successo del calcio delle nazionali, e questa iniziativa riconosce ogni aspetto di tale contributo, dallo sviluppo iniziale al rilascio per le partite più importanti. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con la FIFA e con la comunità calcistica globale per garantire la crescita e lo sviluppo del calcio internazionale.”

Ulteriori dettagli sul modello di distribuzione del CBP saranno forniti prossimamente, incluso il processo di registrazione per la presentazione delle domande da parte dei club.

La quarta edizione del CBP, implementata in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2022, ha visto la distribuzione di 209 milioni di dollari a 440 club provenienti da 51 federazioni membri FIFA, rappresentanti tutte e sei le confederazioni.