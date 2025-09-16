Grave lutto nello sport, si è spento all’improvviso: lacrime per il grande campione

Si è spento un campione. Il mondo dello sport è andato incontro all’ennesimo e doloroso lutto di questo 2025. Il mondo piange un idolo affermato.

Ci sono figure che travalicano i confini del loro sport, diventando icone popolari per la capacità di incarnare valori autentici: il sacrificio, la dedizione, la voglia di lottare. La loro storia personale, fatta di trionfi ma anche di fragilità, li rende vicini alla gente comune. È quel genere di uomini che non si limitano a competere, ma diventano un riferimento culturale e sociale, capaci di trasformare la propria carriera in un racconto collettivo.

La sua popolarità non si misurava soltanto nei successi, ma nella maniera schietta e genuina con cui si è sempre presentato. Non indossava maschere: era lo stesso sul palcoscenico come nella vita quotidiana. Un carattere combattivo, unito a un sorriso che lo faceva sembrare “uno del popolo”, hanno reso questo atleta un idolo trasversale, seguito non solo dagli appassionati del suo sport, ma anche da chi in lui rivedeva un simbolo di riscatto.

La sua carriera lo aveva portato a calcare scenari internazionali, sfidando avversari che hanno fatto la storia mondiale. Alcuni dei suoi incontri sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo per l’intensità e il coraggio mostrato sul ring, mentre la sua capacità di rialzarsi dopo ogni caduta ne ha rafforzato l’aura di guerriero. Allo stesso tempo, non ha mai nascosto le difficoltà affrontate una volta lasciato il palcoscenico, raccontando con sincerità i suoi problemi personali, a partire dalla salute mentale. Un aspetto che lo ha reso ancora più vicino ai suoi tifosi, restituendogli la dimensione di uomo, prima ancora che di atleta.

Ricky Hatton, morto a 46 anni: trovato senza vita nella sua casa di Manchester

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Ricky Hatton, ex campione del mondo dei pesi leggeri e welter, è stato trovato morto nella sua abitazione di Hyde, nella zona di Manchester, all’età di 46 anni. Secondo quanto riportato dalla Press Association e confermato dalla polizia locale, non vi sarebbero circostanze sospette legate al decesso. Gli agenti sono stati chiamati da un cittadino alle 6:45 in Bowlacre Road, dove hanno trovato il corpo di un uomo di 46 anni – ha dichiarato la polizia in un comunicato ufficiale. Il mondo della boxe britannica e internazionale è in lutto. Già dalle prime ore della mattinata sono arrivati messaggi di cordoglio da parte di ex colleghi e amici: Amir Khan lo ha definito “uno dei più grandi pugili britannici, ma anche un amico e un mentore”, mentre il campione dei pesi massimi Tyson Fury ha scritto su Instagram: “Ci sarà sempre e solo un Ricky Hatton. Non riesco a credere che se ne sia andato così giovane”.

La notizia assume un significato ancora più drammatico perché solo due mesi fa Hatton aveva annunciato il suo ritorno sul ring a dicembre, in un match professionale previsto a Dubai contro Eisa Al Dah. Un ritorno che avrebbe rappresentato una parentesi romantica nella carriera di un atleta capace di portare in alto i colori britannici con titoli mondiali conquistati e match leggendari contro campioni del calibro di Kostya Tszyu, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao. Il suo stile diretto e la sua genuinità lo hanno reso un beniamino popolare, sempre circondato dall’affetto dei fan. Dopo il ritiro, aveva trovato nuova linfa come allenatore, guidando tra gli altri Zhanat Zhakiyanov alla conquista di un titolo mondiale.