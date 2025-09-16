PSG-Atalanta, i convocati di Juric: la decisione su Lookman

Sono 23 i calciatori convocati da Ivan Jurić per Paris Saint-Germain-Atalanta, gara della prima giornata della League Phase UEFA Champions League. La Dea cerca l’impresa contro la formazione di Luis Enrique. Non ci sarà Ademola Lookman, ancora fuori squadra.

La lista dei convocati

– Ahanor Honest (69)

– Bellanova Raoul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Brescianini Marco (44)

– Camara Henry (41)

– Carnesecchi Marco (29)

– De Ketelaere Charles (17)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Hien Isak (4)

– Kossounou Odilon (3)

– Krstović Nikola (90)

– Maldini Daniel (70)

– Musah Yunus (6)

– Obrić Relja (40)

– Pašalić Mario (8)

– Rossi Francesco (31)

– Samardžić Lazar (10)

– Scalvini Giorgio (42)

– Sportiello Marco (57)

– Sulemana Kamaldeen (7)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)

Atalanta, Juric: “Contento per i ragazzi. Lookman out a Parigi!”

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn dopo il successo contro il Lecce: “È stata una partita difficile, come lo sono tutte. Il primo tempo è stato tosto, nel secondo ci siamo sciolti e potevamo farne anche altri di gol. Sono contento per i ragazzi, ce l’hanno messa tutta e se lo meritano. Nel primo tempo eravamo lenti a muovere la palla, a volte rallentiamo sviluppo a sinistra perché sono tutti destri. Poi nel secondo siamo stati più puliti tecnicamente, creando tanto. Contro il Pisa abbiamo creato tanto, ma ne abbiamo realizzato solo uno di gol. Oggi siamo stati più determinati. La differenza l’ha fatta questa. La gara col Parma, invece, è stata più intensa, la più diversa”.

In Champions contro il Psg. “Sarà una grande gioia affrontare il Psg, la squadra più forte del mondo al momento. Dovremo essere perfetti, sperando loro non siano al massimo. Siamo fiduciosi di poter fare bene. Sarà bello anche per me, la prima volta in Champions. Lookman ci sarà? Penso di no, la situazione è spiacevole e non bella. Ha dato tanto all’Atalanta e l’Atalanta tanto a lui. Abbiamo bisogno di gente pronta, che vuole crescere e attaccata. In futuro si vedrà”.

Scalvini e Kossounou? “Sono stati abbastanza dinamici e hanno dato una grande mano dietro”.