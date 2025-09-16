Triestina, nuova pesante penalizzazione

Pesante decisione del Tribunale Federale Nazionale: sommati ai -7 precedenti, fanno un totale di 20 punti di handicap e riducono al lumicino le possibilità di salvezza della squadra di Marino. Nella giornata nella quale la Triestina Calcio ha ottemperato al saldo delle ultime spettanze della stagione scorsa per 1,5 milioni arriva la mazzata dal Tribunale Federale Nazionale. Alla Triestina sono stati infatti inferti ben 13 punti di penalizzazione che, sommati ai -7 precedenti, fanno un totale di 20 punti di handicap e riducono al lumicino le possibilità di salvezza della squadra di Marino.

Triestina penalizzata, il comunicato

Ecco il comunicato: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato l’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) con 13 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 31 luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C“.