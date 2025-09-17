Atalanta, Juric: “Vado controcorrente, nonostante il risultato…”

Ivan Juric ha analizzato la partita senza cercare alibi: “Non è stato un problema di atteggiamento, ma la differenza tra le due squadre è stata evidente. Dopo il primo gol abbiamo fatto bene, però è chiaro che il loro livello è nettamente superiore al nostro. Rifarei le stesse scelte? Qualcuno pensa che servisse un centravanti per dare più coraggio, ma non è questione di coraggio. Maldini doveva interpretare lo stesso ruolo che poi ha fatto Krstovic. Purtroppo l’interpretazione non è stata positiva”.

Alla domanda su quanto possano incidere i rientri degli infortunati, Juric è stato chiaro: “Ci mancano almeno quattro giocatori fondamentali, tra cui Scamacca ed Ederson, che per noi hanno un peso enorme. Nonostante il risultato, vado un po’ controcorrente: da questa gara porto a casa diversi spunti positivi. Ho visto ragazzi come Bellanova e Brescianini dimostrare di poter reggere questo livello. Con il recupero dei titolari torneremo competitivi”.

Sul piano tattico, l’allenatore ha difeso le scelte fatte: “Abbiamo studiato a fondo il PSG. Qualcuno dirà che serviva più prudenza, ma chi ha provato a difendersi basso contro di loro ha sempre perso male. Le uniche squadre che hanno dato fastidio sono quelle che li hanno pressati alti. L’alternativa era scegliere come voler soffrire. Noi abbiamo optato per questa strada e, personalmente, credo di aver tratto molte indicazioni utili“.