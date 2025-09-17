San Siro, Salvini: “Su delibera non c’è chiarezza, non è giusto votare”

“Qualcuno ha perso cinque anni di tempo. Abbiamo perso un miliardo di euro di investimenti, perché era una proposta vecchia di anni fa. Adesso però ne sappiamo poco. Nel senso che gli stessi consiglieri comunali ne sanno poco e nulla”.

Si tratterebbe di “votare a occhi chiusi qualcosa di cui non conosci approfonditamente i contenuti, in un momento di inchieste sull’edilizia, sull’urbanistica, di blocco di caseggiati, di blocco palazzi, di blocco di costruzioni, di arresti. Ecco, se non c’è totale trasparenza e chiarezza, io non penso che sia giusto votare nulla”.

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, parlando dello stadio di San Siro a Telelombardia, nel giorno in cui arriva in Giunta a Milano la delibera sulla vendita dello stadio a Milan e Inter. “Il progetto di San Siro di anni fa prevedeva per esempio tanti interventi sociali sulle periferie, sulle case”, ha continuato il vicepremier, sottolineando che “un nuovo stadio, che serve a Milano, deve essere l’occasione anche per riqualificare con nuovi impianti, palestre, scuole, servizi per gli anziani tutto il quartiere. Ecco, di questo si è parlato poco e niente e mi spiace per Milano che in questi anni ha perso tante opportunità”, ha concluso.