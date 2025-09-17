Sinner-Musetti, Italia incredula: “È un disastro”

I tifosi di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non avrebbero potuto proprio immaginarselo: ha parlato di disastro.

Jannik Sinner ha ceduto il trono nel ranking ATP dopo 454 giorni di dominio. Fatale la sconfitta subita nella finale degli US Open da Carlos Alcaraz: proprio grazie a questo trionfo il 22enne murciano è riuscito a scavalcare il grande rivale e riprendersi così la prima posizione. Alcaraz ha anche l’occasione di incrementare ulteriormente il divario su Jannik, dato che sul cemento ha pochi punti da difendere (a differenza dell’altoatesino che invece ne ha parecchi).

Tuttavia, nonostante l’addio al primato, Sinner e il tennis italiano stanno vivendo un’altra stagione da grandi protagonisti. Jannik ha giocato quattro finali Slam su quattro e ne ha portate a casa due: prima il secondo Australian Open della sua carriera lo scorso gennaio, poi la storica vittoria a Wimbledon (la prima volta di sempre per un italiano). In mezzo la finale persa al Roland Garros al quinto set – dopo aver avuto tre match point – e il ko (stavolta netto) a Flushing Meadows.

Negli ultimi US Open, inoltre, i tifosi italiani hanno potuto celebrare il primo quarto di finale in uno Slam giocato da due tennisti azzurri. Sinner ha infatti affrontato Lorenzo Musetti, tornato finalmente a ottimi livelli dopo due mesi molto complicati a causa della lesione di primo grado all’adduttore sinistro rimediata durante la semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz.

Sinner-Musetti, i tifosi sono senza parole: “E’ stato un disastro”

Il tennista di Carrara si è spinto fino ai quarti del torneo di New York, dove però ha dovuto cedere il passo di fronte allo strapotere di Jannik Sinner. Il 24enne di San Candido si è infatti imposto con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 concedendo poco o nulla al suo avversario. Tuttavia l’ottimo cammino agli US Open ha permesso a Musetti di risalire al nono posto del ranking ATP.

Il suo coach, Simone Tartarini, si è soffermato proprio su quel match nel corso dell’intervista rilasciata a Margherita Sciaulino per il sito ‘Rivistaundici.com’. “Sul veloce Lorenzo ha un po’ un pregiudizio mentale – ha detto Tartarini – Quindi secondo me non è tanto il giocatore tra Alcaraz e Sinner ad aver fatto la differenza, ma la superficie. Con Sinner ha sofferto tanto perché sul cemento non si sente a suo agio come sulla terra, dove invece ha trovato Alcaraz. Quindi è un problema di convinzione, di consapevolezza”.

Tartarini ha poi messo in evidenza come Musetti abbia giocato un brutto primo set contro Sinner: una falsa partenza che ha poi condizionato tutto il match. “Il primo set è stato un disastro – sottolinea il coach –Nel secondo set poteva cambiare tutto perché ha avuto diverse chance per fargli il break. Ma quelle occasioni le ha gestite male”.