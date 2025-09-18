SI HD

Home » Calcio » Champions League, ecco le formazioni delle gare delle 21. Spicca Newcastle-Barcellona

di
Champions League, ecco le formazioni delle gare delle 21. Spicca Newcastle-Barcellona

Nella serata di Champions League, non solo le gare delle 18:45 Copenaghen- Bayer Leverkusen e Bruges-Monaco, la gara del Napoli a Manchester contro il City, ma anche anche le sfide tra Newcastle e Barcellona, Sporting Lisbona e Kairat Almaty, e ancora Eintracht Francoforte-Galatasaray. Ecco le formazioni ufficiali:

Newcastle-Barcellona

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Joelinton, Tonali; Elanga, Gordon, Barnes.

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, R. Araujo, Cubarsí, Martín; Fermí, de Jong, Pedri; Rashford, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

Sporting Lisbona-Kairat Almaty

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): João Virginia; Fresneda, Quaresma, Inacio, M. Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Trincão, Goncalves, Quenda, Suarez. All. Rui Borges.

KAIRAT ALMATY (): Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Kassabulat, Mrynskiy; Satpayev, Gromyko, Jorginho. All. Urazbakhtin.

Eintracht Francoforte-Galatasaray

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Knauff, Koch, Theate; Collins, Brown, Chaibi, Larsson; Doan, Can Uzun; Burkardt. All. Toppmöller.

GALATASARAY (4-3-3): Çakir; Sallai, Singo, Sanchez, Eren; Ilkay, Torreira, Lemina; Sané, Yunus, Yilmaz. All. B Uruk.

