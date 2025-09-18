SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Champions League, il Bruges schianta il Monaco. Pari scoppiettante tra Copenaghen e Bayer

Champions League, il Bruges schianta il Monaco. Pari scoppiettante tra Copenaghen e Bayer

di
Champions League, il Bruges schianta il Monaco. Pari scoppiettante tra Copenaghen e Bayer

Termina con una roboante vittorie interna e un pareggio con tante reti la “prima serata” di Champions League.

Bayer Leverkusen-Copenaghen, pari spettacolare: 2-2

Sfida ricca di emozioni quella tra Bayer Leverkusen e Copenaghen, chiusa con un pareggio che ha lasciato il segno.

I danesi passano in vantaggio con una splendida conclusione di Jordan Larsson, figlio dell’ex campione Henrik. Il Leverkusen reagisce nella ripresa e trova il pari grazie a una punizione perfetta di Grimaldo. Ma il Copenaghen non si arrende e torna subito avanti con Robert, entrato da pochi minuti.

Quando la vittoria degli ospiti sembra ormai cosa fatta, un autogol di Hatzidiakos regala ai tedeschi il 2-2 definitivo.

Bruges troppo forte, Monaco travolto 4-1

Il Bruges non lascia scampo al Monaco e vince con un netto 4-1. Decisivi Tresoldi, Onyedika e Vanaken, autore di gol e assist, prima del poker firmato da Diakhon.

Il Monaco fallisce un rigore con Akliouche e trova solo nel finale la rete della bandiera con Ansu Fati. Prestazione dominante dei belgi, che archiviano la pratica già nel primo tempo.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×