Champions League, il Bruges schianta il Monaco. Pari scoppiettante tra Copenaghen e Bayer

Termina con una roboante vittorie interna e un pareggio con tante reti la “prima serata” di Champions League.

Bayer Leverkusen-Copenaghen, pari spettacolare: 2-2

Sfida ricca di emozioni quella tra Bayer Leverkusen e Copenaghen, chiusa con un pareggio che ha lasciato il segno.

I danesi passano in vantaggio con una splendida conclusione di Jordan Larsson, figlio dell’ex campione Henrik. Il Leverkusen reagisce nella ripresa e trova il pari grazie a una punizione perfetta di Grimaldo. Ma il Copenaghen non si arrende e torna subito avanti con Robert, entrato da pochi minuti.

Quando la vittoria degli ospiti sembra ormai cosa fatta, un autogol di Hatzidiakos regala ai tedeschi il 2-2 definitivo.

Bruges troppo forte, Monaco travolto 4-1

Il Bruges non lascia scampo al Monaco e vince con un netto 4-1. Decisivi Tresoldi, Onyedika e Vanaken, autore di gol e assist, prima del poker firmato da Diakhon.

Il Monaco fallisce un rigore con Akliouche e trova solo nel finale la rete della bandiera con Ansu Fati. Prestazione dominante dei belgi, che archiviano la pratica già nel primo tempo.