Champions League, le formazioni ufficiali di Copenaghen-Bayer Leverkusen e Bruges-Monaco

di
Comincia la terza ed ultima giornata delle gare di Champions League del primo turno della League Phase. A Copenhagen, il Bayer Leverkusen fa visita a ai danesi; i monegaschi invece saranno ospiti del Bruges in Belgio. Ecco le formazioni ufficiali delle due sfide con calcio d’inizio alle 18:45.

Copenaghen-Bayer Leverkusen

COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Huescas, Gabriel, Hatzidiakos, Lopez, Larsson Delaney, Lerager, Achouri; Elyounoussi, Moukoko. All. Neestrup.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badè, Tapsoba; Vazquez, Andrich, Fernandez, Grimaldi; Ben Seghir, Tillman; Schick. All. Hjulmand.

Bruges-Monaco

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Hayen.

MONACO (4-2-2-2): Kohn; Vanderson, Dier, Marissa, Caio Henrique; Bamba, Camara; Akliouche, Minamino; Biereth, Balogun. All. Hutter.

×