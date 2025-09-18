Champions League, vincono Eintracht, Barcellona e Sporting

Non solo il Napoli, nella serata di Champions League anche altre tre partite molto importanti.
L’Eintracht Francoforte travolge il Galatasaray
Il Galatasaray parte forte e al’8 Akgun sblocca su assist di Sané. L’Eintracht reagisce al 37’ con l’autogol di Sanchez e al 45’ ribalta con il talento 2005 Uzun. In pieno recupero un altro autogol, stavolta di Singo, vale il tris. Nella ripresa Burkardt cala il poker al 66’, poi al 75’ Knauff firma il 5-1 su assist di Wahi: goleada tedesca a Francoforte.
Il Barcellona passa a Newcastle grazie a Rashford
Sfida equilibrata almeno per una larga porzione di gara tra Newcastle e Barcellona, privo di Yamal. I blaugrana attaccano più degli inglesi, nonostante i bianconeri non rinuncino ad attaccare. E alla fine, nella ripresa, a sbloccare la sfida in Inghilterra ci pensa proprio l’unico inglese dei catalani. Due guizzi dell’ex Manchester United Rashford valgono i primi tre punti della League Phase per il Barcellona.
Sporting a valanga sul Kairat
Senza storia la sfida di Lisbona. Lo Sporting spreca al 21’ un rigore con Hjulmand, ma al 44’ ci pensa Trincao a sbloccare con un gran destro. Nella ripresa il portoghese raddoppia al 65’ su assist di Fresneda, poi in due minuti i biancoverdi dilagano: al 67’ Alisson Santos fa tris e al 68’ Quenda cala il poker servito da Morita. All’86’ il Kairat trova solo il gol della bandiera con Edmilson: finisce 4-1.