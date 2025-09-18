È un Milan da rinnovare (ma non per tutti)

Il mercato ha chiuso da poco, ma si sa, in realtà non chiude mai: ecco perché, nemmeno il tempo di godersi un minimo di tregua, che c’è ancora da mettere mano a trattative e firme. Stavolta però non si parla di acquisti, ma di pratiche che possono essere affrontate con un pizzico – ma nemmeno troppo – più di calma: i rinnovi di contratto. È un Milan da rinnovare in diversi suoi esponenti, con differenti gradi di urgenza, tutti da valutare.

Il giocatore più urgente da rinnovare, scadenze alla mano, è paradossalmente proprio quello che… non andrà rinnovato. Perché il primo contratto a scadere è quello di quel Mike Maignan per cui l’ennesimo stop – pur senza lesioni – legittima l’interruzione di ogni trattativa: si va avanti insieme per reciproca convenienza, ma salvo clamorosi sviluppi e ravvedimenti miracolosi, la soluzione più logica sarà salutarsi a giugno. Il contratto va rinnovato eccome invece a Lorenzo Torriani (2027), l’enfant prodige della porta rossonera: diversi club hanno bussato alla porta del Milan per averlo in prestito, tra cui anche il Lione di Fonseca che gli avrebbe fatto fare il titolare, ma i Rossoneri hanno risposto “no grazie”.

Andrà presa nei prossimi mesi una decisione su Tomori: Allegri lo ha rilanciato notevolmente, proprio per questo non si può arrivare a giugno senza una soluzione, visto che anche l’inglese avrà poi il contratto 12 mesi dopo.

La logica infatti è quella di rinnovare in queste settimane chi scade nel 2027 e allora Saelemaekers e Pulisic sono le grandi priorità: costi quel che costi, entrambi devono rimanere al Milan. Verrà valutata la posizione di Ruben Loftus-Cheek: il suo ingaggio è pesante, ma tutto dipende dal rendimento che il giocatore riuscirà a offrire, senza scartare l’ipotesi di impostare una cessione in Premier nella prossima estate.

Infine, Modric: il suo contratto prevede un’opzione in favore del giocatore per rinnovare di un altro anno… una grande stagione a livello collettivo sarebbe il modo migliore per convincerlo a esercitarla. E, visto come Luka sta dipingendo calcio, sarebbe la cosa migliore che possa succedere nella Galassia Milan a breve.