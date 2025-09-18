Federer, fan sconvolti: dolore troppo grande

I tantissimi fan di Roger Federer sono rimasti senza parole dopo la confessione del campione svizzero: nessuno immaginava un tale dolore.

Anche se sono passati ormai già tre anni dal suo ritiro dal tennis giocato i fan di Roger Federer sono sempre tantissimi. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, vista la straordinaria carriera del campionissimo di Basilea: venti successi nel Grande Slam (tra cui otto Wimbledon), 28 Masters 1000, 6 ATP Finals, una Coppa Davis, un oro e un argento olimpici, 310 settimane in prima posizione nel ranking ATP di cui 237 consecutivamente.

E poi tanti altri successi in un percorso cominciato nel 1998, anno in cui da 17enne fece il suo ingresso nell’ATP Tour, e terminato nel settembre 2022 tra riconoscimenti, elogi, applausi e anche molta commozione per le emozioni regalate in tanti anni di carriera. Ma cosa fa oggi Roger Federer?

In un’intervista di qualche mese fa il campione elvetico ha raccontato di dividersi tra gli allenamenti in palestra e gli impegni dei suoi quattro figli. Di tanto in tanto Federer trova anche il tempo di occuparsi dei suoi profili social: tuttavia è proprio su questo aspetto che ha voluto soffermarsi in un’altra intervista rilasciata nei giorni scorsi al canale YouTube ‘Not Your Country Club’.

Federer, che mazzata: la confessione gela i fan

Federer ha infatti parlato del suo rapporto con i social media e di come fatichi a sentirsi a suo agio nell’utilizzare questo strumento. In alcune situazioni, infatti, l’ex numero uno del ranking ATP ha detto chiaramente di non sapere come fare per gestirle al meglio: in particolare l’otto volte vincitore sulla storica erba londinese ha confessato di avere qualche problema con i tanti commenti da parte degli utenti.

“Se leggo dieci commenti e nove sono positivi sul mio rovescio, uno non mi farà dubitare sul colpo – le parole di Federer – Ma poi ci possono essere commenti legati al mio aspetto, alla dimensione del mio naso e a molte altre cose, e può essere doloroso“. Ma non è tutto: sempre il fenomeno svizzero ha poi affrontato anche la questione che riguarda l’esigenza di pubblicare post sui social.

“A volte preferisco pubblicare meno perché voglio passare la giornata a pensare ad altro“, ha aggiunto il vincitore di 20 titoli del Grande Slam. Tuttavia Federer riconosce che i social possono giocare anche un ruolo importante: “Penso che per la maggior parte delle persone i social media possano essere usati in modo molto utile“.