Man City-Napoli, Guardiola: “Milinkovic-Savic strepitoso. L’anno scorso pareggiammo alla 1^ con l’Inter, oggi è andata meglio”

Dopo il successo del suo Manchester City sul Napoli per 2-0, Pep Guardiola ha parlato della sfida in conferenza stampa.

Guardiola sulla gara e sulla vittoria:Milinkovic-Savic nel primo tempo è stato strepitoso. L’anno scorso abbiamo iniziato contro l’Inter e non abbiamo vinto. Iniziare così è ovviamente positivo per noi“.

Sul ritorno a Manchester di De Bruyne:Quello che Kevin ha fatto qui in 10 anni voi non lo potete capire. Senza di lui sarebbe stato impossibile vincere tutti quei titoli, e l’amore che ha la tifoseria nei suoi confronti si è visto oggi. Sono convinto che lui abbia sentito l’affetto di tutti i tifosi del City”.

