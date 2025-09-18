Napoli, Manna: “De Bruyne ci ha trasmesso tanta voglia. Hojlund? Riduttivo definirlo pronto”

SI HD

Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Manchester City.

Scelta strategica quella di Milinkovic?
Abbiamo la fortuna di avere due portieri di grande livello. Vanja a Firenze ha fatto una prestazione importante e il mister ha deciso di confermarlo. Ora ci auguriamo che arrivi anche una bella partita domani”.

Hojlund ha avuto un impatto immediato. Che sensazioni le ha dato?
Si è inserito subito bene all’interno del gruppo, portando entusiasmo e disponibilità. Parlare solo di un ragazzo “pronto” sarebbe riduttivo: ha qualità e personalità. Già al primo anno a Manchester aveva mostrato le sue doti, e adesso è arrivato con ancora più energia. Siamo felici che sia con noi e sicuri che potrà darci un contributo importante”.

Può raccontarci i retroscena della trattativa per De Bruyne?
Abbiamo sempre avuto fiducia nell’operazione. Quando l’abbiamo incontrato ci ha trasmesso immediatamente la sua voglia di giocare e la passione per questo sport. Sapevamo che ci serviva un calciatore con le sue qualità e abbiamo fatto il massimo per portarlo qui. Non è stato semplice, ma alla fine ci siamo riusciti. Oggi è con noi, si sta mettendo a disposizione della squadra e questo ci rende molto soddisfatti”.

