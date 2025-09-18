SI HD

Home » Altri sport » Tennis, Berrettini ritorno amaro: è subito ko contro Svrcina

Matteo Berrettini è tornato questa mattina in campo dopo due mesi e mezzo di stop. Il rientro nel circuito all’ATP di Hangzhou però è amaro. L’azzurro, reduce da un ko a Wimbledon e da allenamenti a Montecarlo con Jannik Sinner, cede al primo turno al ceco Dalibor Svrcina, n. 99 al mondo, con un netto 6-3, 6-3 in 85 minuti. Lontano dalla forma migliore, Berrettini fatica: il primo ace, suo tratto distintivo, arriva solo al quarto game, ma non basta. Svrcina, solido al servizio (72% di prime), sfrutta un break precoce e gestisce il match senza offrire chances all’italiano. Nel secondo set, Matteo spreca una palla break e cede nuovamente il servizio, arrendendosi dopo un’intensa lotta. Ora l’azzurro, n. 57 del ranking, guarda al torneo di Tokyo (24-30 settembre) per ritrovare la vittoria, assente dal 10 maggio, e il suo soprannome, “The Hammer”.

