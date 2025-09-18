Troppo City, a Manchester il Napoli cede 2-0: decidono Haaland e Doku

Finisce come da pronostico la sfida dell’Etihad Stadium tra Manchester City e Napoli con la vittoria degli inglesi. La squadra di Pep Guardiola vince dopo una partita completamente dominata dal minuto primo al novantesimo minuto. La formazione di Antonio Conte ha cercato di reggere all’urto della squadra del tecnico catalano, ma ha dovuto capitolare anche e soprattutto per colpa dell’espulsione di Giovanni Di Lorenzo.

La gara

Dopo 20 minuti di studio, in cui il Napoli lascia l’iniziativa al Manchester, difende bene e prova a ripartire, la sfida prende un indirizzo ben preciso. Un filtrante per Haaland supera Di Lorenzo, il capitano partenopeo è costretto al fallo, ravvisato solo al VAR dal direttore di gara. È rosso. L’espulsione costringe Conte ad un cambio, togliendo De Bruyne. Da lì in poi la gara diventa un monologo degli inglesi, a cui i ragazzi di Conte resistono almeno fino all’intervallo anche alle parate di Milinkovic-Savic. In avvio di secondo tempo, Haaland sblocca con una palombella di testa, che beffa il portiere serbo sbloccando l’incontro. Poi è Doku, con un dribbling a velocità fulminea, a fare due a zero, sgusciando in un fazzoletto di terreno alla difesa del Napoli, raddoppiando e fissando il risultato sul 2-0.per il Manchester City.