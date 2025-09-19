Napoli, che peccato! Ma non è tutto da buttare…

La prima serata del Napoli di Antonio Conte al ritorno in Champions League non è andata come sperava il tecnico azzurro. I partenopei sono stati costretti a fare una partita di sola difesa, dopo che Giovanni Di Lorenzo ha steso Erling Haaland al limite dell’area dopo 20 minuti di partita meritandosi l’espulsione.

Dimostrazione di compattezza

Un peccato il rosso al capitano, perché il Napoli aveva dimostrato in quello spezzone iniziale di poter ripartire ed essere pericolo da calcio piazzato. Proprio queste due situazioni lasciano qualche rimpianto nella formazione Campione d’Italia che ha dimostrato di poter limitare il City anche in inferiorità numerica.

Resta la sensazione che anche in una sfida sfortunata, la squadra di Conte abbia dimostrato qualcosa di importante. Pur non essendo al livello della squadra di Guardiola, ha mostrato ordine, compattezza e spirito combattivo. Resistere in quella maniera per quasi un’ora alla asfissiante pressione della squadra inglese non è facile. Il Napoli può dunque ripartire da questa consapevolezza per provare a dominare il campionato in Serie A. E confermarsi ancora Campione d’Italia.