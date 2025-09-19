SI HD

Putiferio Sinner, ha superato il limite: cacciato dall'Italia

Putiferio Sinner, ha superato il limite: cacciato dall’Italia

di

Jannik Sinner deve fare i conti con un’altra pesante bordata: vogliono addirittura mandarlo via dall’Italia.

Jannik Sinner sta cercando di mettersi alle spalle la sconfitta rimediata contro Carlos Alcaraz agli US Open: un ko che oltretutto è costato al campione italiano anche il primato nel ranking ATP, ceduto proprio al rivale spagnolo dopo 454 giorni di ‘reggenza’. Il numero 2 al mondo dovrebbe tornare in campo nell’ATP 500 di Pechino che prenderà il via il prossimo 25 settembre.

Jannik Sinner
Chissà se già nei tornei cinesi – dopo Pechino è in programma il Masters 1000 di Shanghai – vedremo quei cambiamenti che Sinner vorrebbe introdurre nel suo gioco per renderlo più imprevedibile. Dopo la finale a Flushing Meadows è stato proprio Jannik a rivelare di dover uscire dalla ‘comfort zone’ e provare qualcosa di diverso.

Nel frattempo, però, il 24enne di San Candido deve fare i conti anche con le critiche che gli sono piovute addosso dopo la (netta) sconfitta contro Alcaraz. Non solo: come sempre Sinner deve anche sopportare i continui attacchi su altri aspetti, come ad esempio quelli relativi a una sua presunta non completa italianità e alla residenza a Montecarlo.

Sinner, scoppia il putiferio: “Non paga le tasse qua”

Proprio in questi giorni si fa un gran parlare della bufera che ha investito Fedez: il noto rapper milanese ha infatti paragonato l’accento di Jannik Sinner a quello di Adolf Hitler.L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler“: sono parole che fanno parte del testo di una nuova canzone che lo stesso Fedez ha voluto anticipare con una storia pubblicata su Instagram.

Fedez a La Zanzara
Sinner, scoppia il putiferio: “Non paga le tasse qua” – Sportitalia.it (Screen YouTube)

Intervenuto nel programma radiofonico La Zanzara il noto artista è tornato sull’argomento, provando a chiarire meglio quanto affermato nel suo nuovo brano: “Non è una critica a Sinner, ma al fanatismo italiano. Si chiama ironia, non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa… non lo seguo”. 

Fedez ha però lanciato una frecciata a Jannik: “Non mi interessa conoscerlo. Lui è un grandissimo che sta a Monaco e non paga le tasse qua, è molto più ricco di me“. A quel punto il conduttore Cruciani lo ha stuzzicato: “Potessi farlo pure tu, lo faresti”. Immediata la replica del rapper: “Numero uno. Ma subito. Chi mette il becco in quello che succede in questo Paese poi però non può stare a Montecarlo, mi sentirei meno in diritto di pontificare”.

×