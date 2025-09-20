Milan, all’esame Udinese: i friulani sono ancora imbattuti

Oltre Napoli, Juventus e Cremonese, tra le squadre imbattute di questo campionato dopo tre giornate c’è anche l’Udinese. La squadra bianconera friulana ha collezionate due vittorie e un pareggio in questo avvio di campionato ed è tra primissime del torneo di Serie A. Motivo per cui, oggi, per il Milan alla 4^ giornata si tratta già di un avversario ostico, un esame complicato da superare. La squadra di Allegri deve dimostrare di aver davvero completamente superate qualche indecisione iniziale, di poter fare ancora a meno di Rafael Leao e dimostrare che il Milan c’è, è tornato.

Allegri sull’attenti

La difficoltà della sfida, peraltro in trasferta, la ha sottolineata proprio il tecnico rossonero Max Allegri ieri in conferenza: “Una delle quattro partite più importanti della stagione”. Nella definizione del livornese ci sono tutti i significati della gara di questa sera al BluEnergy Stadium. I bianconeri sono una formazione dotata di una fisicità fuori dal comune per la Serie A, tanto che l’Inter ha sofferto tantissimo questo fattore perdendo poi la gara. Sono, inoltre, una formazione che si esalta nelle sfide contro le big e amano lasciare il pallino del gioco agli avversari. Una situazione in cui il Milan non si trova esattamente a proprio agio, come dimostrato alla prima giornata contro la Cremonese. In più Allegri vuole capire il livello di maturità dei suoi. Vincere anche stasera a Udinese dopo i successi con Lecce e Bologna significherebbe mettere in fila il terzo successo di fila. Insomma è la prova di maturità del Milan dell’Allegri bis.