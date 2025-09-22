“Mai visto nulla di simile”: Sinner ha esagerato, l’ammissione è devastante

I tifosi di Jannik Sinner non si sarebbero mai aspettati una tale ammissione: non era mai accaduto prima d’ora.

Jannik Sinner è già sbarcato a Pechino per prepararsi in vista dell’ATP 500 in programma proprio nella capitale cinese. Il China Open è infatti il primo torneo che vedrà in campo il 24enne di San Candido dopo la sconfitta subita nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz. I tantissimi tifosi di Sinner sono curiosi di scoprire se già a Pechino vedremo qualcuno di quei cambiamenti che Jannik ha preannunciato dopo il ko a Flushing Meadows per provare a uscire da quella che lui stesso ha definito ‘comfort zone’.

Non bisogna però dimenticare che la stagione di Jannik Sinner è stata finora molto positiva. Anche se ha perso la prima posizione nella classifica ATP – Alcaraz lo ha scavalcato proprio grazie al successo conquistato agli US Open – Sinner è riuscito comunque ad arrivare in finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam, vincendone due (Australian Open e Wimbledon).

Ora Jannik punta a fare del suo meglio sul cemento, a cominciare dall’ATP 500 di Pechino per poi concentrarsi sul Masters 1000 di Shanghai e l’ATP 500 di Vienna, fino ad arrivare al grande appuntamento delle ATP Finals di Torino. Tra gli avversari nel torneo di Pechino non ci sarà Alcaraz, che ha scelto di scendere in campo nel torneo di Tokyo. Ci sarà invece Alexander Zverev, che nell’ultima intervista ha parlato (anche) di Sinner cogliendo un po’ di sorpresa i fan.

Sinner esagerato, “mai visto prima”: tifosi senza parole

Il tennista tedesco, numero 3 del ranking ATP, ha detto chiaramente che in questo momento Sinner e Alcaraz sono troppo più avanti a tutti gli altri: “Il nostro dovere è lavorare sodo per cercare di recuperare. Quest’anno nessuno ci è riuscito, speriamo che qualcuno ci riesca la prossima stagione”, ha detto ‘Sascha’, che poi si è soffermato sulla splendida finale giocata dai due campionissimi al Roland Garros.

Sulla terra rossa di Parigi l’ha spuntata lo spagnolo al quinto set dopo che l’italiano era stato in vantaggio di due set e aveva sprecato tre match point nella quarta frazione. Un match di straordinaria qualità e intensità, come ha sottolineato proprio Zverev: “È stato qualcosa di mai visto prima, soprattutto per la velocità dei colpi. Il modo in cui hanno giocato a tennis quel giorno è impressionante”.

“Negli ultimi 15 anni i Big 3 ci hanno regalato match indimenticabili – ha poi aggiunto il numero 3 al mondo – ma lo stile portato in campo da Alcaraz e Sinner a Parigi è unico, non avevo mai visto nulla di simile“.