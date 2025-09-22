Spavento Alcaraz, succede l’impensabile: fan senza parole

Per Alcaraz saranno mesi molto impegnativi alla difesa del primato nel ranking, ma quanto accaduto nelle ultime ore è impensabile: grande spavento.

Il calendario tennistico non si ferma mai, e se da un lato i riflettori sono puntati sulla ripresa della stagione asiatica con Tokyo, Shanghai e Pechino in arrivo, dall’altro a catalizzare l’attenzione è stata la Laver Cup 2025. Un evento che, fin dalla sua nascita nel 2017 per volere di Roger Federer, ha saputo conquistare pubblico e media grazie al suo format spettacolare, ispirato alla Ryder Cup del golf. Quest’anno, al Chase Center di San Francisco, il copione si è ribaltato con prepotenza. A dominare è stato infatti il Team World, guidato da Andre Agassi, che ha travolto il Team Europe del capitano Yannick Noah. La sconfitta più inattesa è arrivata dal numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, piegato da un sontuoso Taylor Fritz, capace di sfruttare i momenti chiave e infliggere al murciano un ko che ha fatto rumore in tutto l’ambiente.

Non è andata meglio a Flavio Cobolli, il romano che ha chiuso la sua esperienza con un pesante rovescio. Il numero 25 del ranking ATP, al suo secondo anno consecutivo nella competizione, si è arreso al talento emergente del Brasile, Joao Fonseca, che con la sua potenza e freschezza atletica ha fatto breccia nelle difese dell’azzurro. Per l’Europa un’altra delusione che ha alimentato le critiche, soprattutto perché alcuni dei suoi alfieri principali non hanno reso come ci si aspettava. Eppure, se sul campo i risultati hanno lasciato l’amaro in bocca, fuori dal rettangolo da gioco è arrivata una storia che ha strappato un sorriso ai tifosi. Proprio Cobolli, infatti, si è reso protagonista di una promessa curiosa e decisamente particolare.

Cobolli e la promessa “bionda”: due condizioni per il cambio look

Il siparietto è andato in scena sui canali social ufficiali dell’ATP, dove Casper Ruud ha provocato Cobolli chiedendogli se sarebbe disposto a imitare il look platinato di Carlos Alcaraz. L’azzurro non si è tirato indietro, ma ha voluto fissare due condizioni chiare: “La Roma deve vincere il derby contro la Lazio e noi dobbiamo vincere la Laver Cup”. Una promessa fatta con il sorriso e suggellata da una stretta di mano, con tanto di risate condivise davanti alle telecamere. Inizialmente il destino sembrava essere dalla sua parte. Sul campo dell’Olimpico, a sorridere è stata proprio la squadra di Gian Piero Gasperini, che ha superato la Lazio aggiungendo un’altra ferita alla settimana già complicata di Sarri. Sul fronte tennistico, però, il Team Europe è stato annientato dal Team World, senza possibilità di replica, complice anche la sconfitta di Zverev contro Fritz maturata al giorno 3.

Il romano dovrà quindi attendere un altro anno prima di prenotare uno slot dal suo barbiere: niente capelli biondo platino, almeno per ora. Ma la sua promessa rimane agli atti, pronta a essere rilanciata alla prossima occasione. E nel frattempo, tra un ko amaro e un sorriso social, Cobolli continua a costruirsi un’immagine che va oltre il campo, tra talento, ironia e quella leggerezza che lo rende uno dei personaggi più interessanti della nuova generazione del tennis italiano.