Coppa Italia, Udinese-Palermo: formazioni ufficiali

Coppa Italia, Udinese-Palermo: formazioni ufficiali

Mentre è in corso il primo sedicesimo di finale tra Cagliari e Frosinone, alle 18:30, comincerà anche la seconda gara di questo turno di Coppa Italia. Al BluEnergy Stadium, i bianconeri dell’Udinese accoglieranno la capolista della Serie B il Palermo di Pippo Inzaghi che ha collezionato 10 punti nelle prime quattro giornate della cadetteria. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici.

Le formazioni ufficiali di Udinese e Palermo

UDINESE (3-5-2): Sava; Kabak, Palma, Kabasele; Zanoli, Miller, Piotrowski, Miller, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Veroli; Gyasi, Blin, Gomes, Giovane; Le Douaron, Vasic; Corona. All. F.Inzaghi

 

×