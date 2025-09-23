La Juventus deve calibrare energie mentali e fisiche: i punti persi ora peseranno il doppio ad aprile

Errori arbitrali ci sono stati, ci sono e ce ne saranno. Ancora. Per questo motivo bisogna provare ad andare oltre ogni decisione soggettiva ci possa essere nel corso dei 90′, andando ad analizzare ciò che davvero si può controllare dal punto di vista tecnico-tattico. La Juventus vista a Verona è apparsa stanca e scarica dopo le fatiche contro Inter e Borussia Dortmund. E da una parte ci può stare perché le due prestazioni pirotecniche offerte dai ragazzi di Igor Tudor hanno chiaramente tolto energie fisiche e mentali, ma c’è poi un’altra faccia della medaglia che non ammette alibi del genere.

Punti che sembrano non pesare. Fino al rush finale…

Questa squadra non può permettersi di perdere terreno per strada. Siamo a settembre e i punti, in classifica, sembrano non pesare. Ma alla conta finale ecco che quel solo punto ottenuto al Bentegodi, e parlando in generale di altri punti che per strada potrebbero perdersi, diventano un macigno senza possibilità di recupero. La stanchezza non può essere un alibi sia perché il divario tecnico, senza offesa per il Verona, era importante, sia perché Tudor si può permettere una coperta importante tra titolari e “riserve”, se così possiamo chiamarle.

Alla ricerca del giusto equilibrio

La Juventus deve capire che quest’anno, almeno fino a inverno inoltrato, giocherà ogni tre giorni. Un club come quello bianconero deve vincere, sempre, lo dice la storia a maggior ragione se un trofeo importante, in bacheca, non viene posizionato da un po’. Quest’estate è partito un ciclo da zero, con Tudor confermato, Comolli dietro la scrivania che – tra dati e analisi – a regalato al proprio tecnico una squadra in grado di poter avere un ruolo importante. Quella garra tipica del DNA Juve si è già vista, adesso bisognerà raggiungere quello step mentale per calibrare al massimo pressione, energie mentali e fisiche.