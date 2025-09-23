Pazzesco Sinner, a Pechino sono tutti sconvolti: ci è cascato in pieno

Il torneo di Pechino non è nemmeno cominciato, ma Jannik Sinner ha già lasciato il segno nel continente asiatico: i tifosi sono tutti sconvolti.

Mentre il calendario avanza verso il grande appuntamento delle ATP Finals di Torino, l’Italia del tennis si prepara a vivere un autunno da protagonista. L’attenzione è tutta per Jannik Sinner, che dopo la parentesi a Milano per la presentazione della sua Fondazione ha preso il volo verso la Cina. L’altoatesino non è mai uno spettatore passivo: anche lontano dalle competizioni ufficiali, ogni suo passo diventa argomento di discussione e di entusiasmo. Gli ultimi giorni lo hanno visto impegnato nelle prime sessioni di allenamento a Pechino, dove dal 25 settembre prenderà parte all’ATP 500. Gli scambi a ritmo altissimo, i colpi profondi e le variazioni improvvise hanno incantato i presenti, con i video delle sue prove già diventati virali sui social locali. Dopo la finale persa agli US Open contro Carlos Alcaraz, Sinner non ha intenzione di fermarsi e vuole subito rialzare la testa nella tournée asiatica.

A rendere ancora più interessante lo scenario, c’è anche la crescita di Lorenzo Musetti, finalmente costante e in grado di guadagnarsi punti pesanti per il ranking. Se la tendenza resterà questa, la possibilità di vedere due italiani qualificati per Torino non è più una suggestione, ma un’ipotesi concreta che entusiasma la FITP e i tifosi. Per Sinner, dunque, Pechino diventa la prima tappa di un percorso che lo vedrà impegnato anche a Shanghai, con l’obiettivo di non perdere terreno nella corsa alla vetta del ranking. Ma, oltre agli scambi e alle statistiche, la Cina ha voluto accogliere il campione in una maniera tanto curiosa quanto inattesa.

Il “cuscino-Sinner”: l’accoglienza più curiosa per l’altoatesino

All’arrivo a Pechino, l’atmosfera era già calda. Decine di tifosi lo attendevano all’aeroporto, tra cori, abbracci e richieste di selfie. Una scena non nuova per Sinner, abituato a raccogliere affetto in ogni angolo del mondo, ma che stavolta ha assunto un tono decisamente particolare. Alcune fan, infatti, hanno deciso di sorprenderlo con un regalo fuori dal comune: un cuscino personalizzato con stampato il suo volto. Il momento è stato immortalato da video e fotografie, subito rimbalzati sui social cinesi e internazionali. Tra gli applausi e i sorrisi, Sinner ha accettato il dono con la sua solita timidezza, regalando autografi e ringraziando i presenti. Inutile dire che l’oggetto è diventato subito un simbolo virale: per i fan asiatici, l’altoatesino non è solo un campione da ammirare in campo, ma anche un’icona da coccolare… letteralmente.

Ironia a parte, l’immagine di Sinner che si ritrova a “dormire con se stesso” ha scatenato commenti divertiti in rete. Un cuscino con il suo volto è forse il gadget che mancava alla già vasta collezione di regali ricevuti negli anni, tra bandiere, pupazzi e messaggi personalizzati. Stavolta, però, la trovata ha colpito nel segno: in un Paese dove il tennis sta crescendo a vista d’occhio, il pubblico ha voluto omaggiare il nuovo idolo azzurro con un gesto semplice ma carico di affetto. Un episodio che conferma ancora una volta la dimensione globale di Jannik Sinner: non più solo il ragazzo di Sesto Pusteria, ma un’icona capace di far parlare di sé anche con un cuscino.