Rivincita Sinner, Alcaraz spazzato via: tennis sottosopra

I due non si sono ancora sfidati a colpi di racchetta, ma anche lontano dai campi Sinner è riuscito a prendersi una rivincita su Carlos Alcaraz.

La stagione sta entrando nel vivo e il conto alla rovescia verso i grandi appuntamenti asiatici aumenta la tensione tra gli appassionati di tennis. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ormai protagonisti assoluti di una rivalità destinata a scrivere la storia di questo sport. Lo scarto tra i due nel ranking ATP è inferiore ai 1000 punti: un margine che, se da un lato lascia allo spagnolo una leggera tranquillità, dall’altro costringe l’azzurro a mantenere un livello di gioco altissimo, senza margini di errore. Il calendario non aiuta Sinner, che dovrà affrontare un doppio impegno durissimo a Pechino e soprattutto a Shanghai, dove sarà chiamato a difendere i 1000 punti conquistati lo scorso anno nella finale contro Novak Djokovic.

Alcaraz, dal canto suo, ha deciso di rinunciare al torneo di Pechino, lasciando così vacanti 500 punti e aprendo un piccolo spiraglio al rivale italiano. Ogni match può fare la differenza, ogni dettaglio peserà nella corsa al trono mondiale. Ma non c’è solo il tennis maschile ad alimentare le cronache. L’Italia sta vivendo un momento d’oro anche al femminile, grazie alle prestazioni esaltanti nella Billie Jean King Cup. A trascinare la squadra azzurra è stata Jasmine Paolini, protagonista di vittorie decisive insieme a Sara Errani e capace di riportare il tricolore sul gradino più alto del podio. Un successo che non solo conferma la crescita del movimento, ma che dimostra quanto anche nel circuito femminile l’Italia possa dire la sua contro le nazioni più forti.

BJK, Jasmine Paolini sceglie Sinner: “Mi piace coe gioca Jannik”

Poco prima della finale di Billie Jean King Cup, Jasmine Paolini ha rilasciato dichiarazioni che hanno attirato molta attenzione, soprattutto per il confronto con i due dominatori del circuito maschile. La tennista toscana ha raccontato di sentirsi più vicina a Carlos Alcaraz per il modo di vivere il campo: “Io tendo a fare più rumore, a sorridere di più, quindi se la vediamo da questo punto di vista assomiglio più ad Alcaraz”. Allo stesso tempo, però, la numero otto del mondo ha spiegato quanto sia utile studiare da vicino lo stile di Jannik Sinner: “Mi piace molto vedere come gioca Jannik, perché gli piace spingere l’avversario dal fondo e, con la mia esperienza personale in campo, mi è più utile vedere come si muove”.

Nel gioco dei paragoni, Paolini ha confessato che prenderebbe il dritto di Alcaraz e il servizio di Sinner, senza dimenticare lo straordinario rovescio dell’altoatesino e le smorzate dello spagnolo: “Sono colpi bellissimi”, ha sottolineato. Le sue parole sono risuonate come una piccola rivincita per Sinner, spesso accostato a un tennis considerato più rigido rispetto a quello di Alcaraz, ma in realtà fondamentale per capire i meccanismi di concentrazione e di gestione del gioco moderno. Una testimonianza che dimostra, ancora una volta, come la rivalità tra i due stia ispirando non solo i tifosi, ma anche i colleghi e le colleghe di circuito.