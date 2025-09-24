Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Venezia

La seconda squadra di Serie A che scenderà in campo quest’oggi nei sedicesimi di finale di Coppa Italia è il Verona di Paolo Zanetti, che si troverà di fronte la sua ex squadra: il Venezia, quest’anno allenato in Serie B da Giovanni Stroppa. Una sfida che mette di fronte due formazioni che non hanno vissuto un avvio di stagione particolarmente fortunati. Un derby, quello tra le due squadre venete, che vedrà l’Hellas alla ricerca di conferme anche dalle seconde linee dopo le buone risposte di sabato pomeriggio contro la Juventus da parte dei titolari. Il Venezia, dopo aver cominciato con un successo la stagione non ha più vinto, tradendo per ora i pronostici del campionato cadetto che la davano tra le primissime.

Le formazioni ufficiali di Verona e Venezia

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotslager, Bella-Kotchap, Ebosse; Cham, Niasse, Al Musrati, Yellu Santiago, Kastanos; Sarr, Ajayj.

A disposizione: Montipò, Castagnini, Belghali, Nelsson, Orban, Giovane, Kurti, Pavanati, Akalé, Szimionas, De Battisti, Feola, Vermesan, Monticelli. Allenatore: Paolo Zanetti.

VENEZIA (3-5-2): Plizzari; Sverko, Schingtienne, Haps; Venturi, Perez, Bohinen, Lella, Compagnon; Casas, Fila.

A disposizione: Stankovic, Grandi, Korac, Busio, Doumbia, Adorante, Yeboah, Hainaut, Bjarkason, Sebastiao, Svoboda, Sibidé, Pietrelli. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Il momento delle due squadre

Il Verona arriva alla sfida forte del buon punto conquistato contro la Juventus: un pareggio che ha confermato la solidità della squadra gialloblù, al secondo segno “X” consecutivo in campionato e al terzo nelle prime quattro giornate, per un totale di 3 punti raccolti.

Momento meno brillante, invece, per il Venezia, reduce dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Cesena nell’ultimo turno di Serie B. I lagunari restano fermi a quota 5 punti dopo 4 giornate, con la necessità di dare una scossa al proprio percorso.

La posta in palio è alta: chi avrà la meglio tra Verona e Venezia strapperà il pass per gli ottavi di finale, dove ad attendere c’è l’Inter.