Europa League, Nizza-Roma: le formazioni ufficiali

Comincia il cammino europeo della Roma, i giallorossi di mister Gian Piero Gasperini saranno ospiti all’Allianz Riviera di Nizza per sfidare la formazione locale allenata dal tecnico francese Franck Haise. La formazione romanista comincia la League Phase della seconda competizione europea tra le grandi favorite del torneo. La squadra giallorossa punta fortemente all’Europa League, d’altronde la squadra capitolina tre anni fa è stata in finale appena tre anni fa e due stagioni fa lo stesso tecnico piemontese Gian Piero Gasperini ha vinto l’Europa League solamente una anno e mezzo fa alla guida dell’Atalanta nella meravigliosa cavalcata culminata con la vittoria di Dublino 3-0 sul Bayer Leverkusen.

Le scelte ufficiali di Haise e Gasperini

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Oppong, Dante, Bah; Louchet, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Diop, Boga; Kevin Carlos. Allenatore: Franck Haise.

A disposizione: Zelazowski, Dupé, Bombito, Abdi, Clauss, Mendy, Lumpungu, Sanson, Samed, Jansson, Cho, Moffi, Nguene.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Gollini, Ghilardi, Hermoso, Sangarè, Ziolkowski, Angelino, Wesley, Cristante, Pisilli, Pellegrini, Ferguson.

Serata di tensione in Francia, dove martedì sono scoppiati violenti scontri che hanno visto protagonisti i tifosi della Roma. Secondo quanto riportato da L’Équipe, sarebbero 102 i sostenitori giallorossi arrestati a Nizza. Gli arresti sono avvenuti nei pressi di Place Massena, dopo i disordini che hanno coinvolto le forze dell’ordine locali.

La polizia delle Alpi Marittime ha reso noto che i fermati erano in possesso di armi e oggetti contundenti, tra cui spranghe, coltelli, martelli e tubi di plastica. Una versione confermata anche da Nice-Matin, che ricostruisce l’episodio partendo da un gesto che avrebbe fatto degenerare la situazione: un gruppo di romanisti, seduto ai tavolini di un ristorante con terrazza, avrebbe lanciato bicchieri contro gli agenti, scatenando un inseguimento per le strade cittadine.