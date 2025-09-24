Liverpool, rottura del legamento crociato sinistro per Leoni

Esordio da incubo quelli di Giovanni Leoni con la maglia Liverpool. Le paure per l’infortunio rimediato nei minuti finali del match di Coppa di Lega contro il Southampton sono state confermate: l’ex Parma ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo terrà fuori dal campo almeno per diversi mesi.

Liverpool, grave infortunio al ginocchio per Leoni: il difensore è uscito in barella

Doveva essere una serata importante per Giovanni Leoni, il difensore, titolare contro il Southampton in Carabao Cup ha giocato una grande partita fino alla sostituzione obbligatoria al 81′ dovuta ad un brutto infortunio. Il difensore ex Parma che non era stato nemmeno convocato nei primi impegni con i Reds era stato lanciato da Slot e aveva ben impressionato, nel finale però il difensore ha dovuto lasciare il campo in barella. Le sue condizioni al momento destano preoccupazione, le prossime ore saranno fondamentali per chiarire l’entità dell’infortunio, che si sospetta essere serio e al crociato.