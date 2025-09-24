Sinner in lacrime, il giallo scuote il tennis

I tifosi di Jannik Sinner sono rimasti senza parole dopo quanto accaduto nelle scorse ore sui social: scoperto cosa c’è dietro.

Dopo la sconfitta rimediata nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz le telecamere si sono soffermate sullo sguardo perso nel vuoto di Jannik Sinner. Una delusione inevitabile: il campione italiano era avanti di due set e nella quarta frazione ha avuto prima tre match point sul servizio dello spagnolo, tutti sprecati, e poi la possibilità di servire per il match (fallita anch’essa).

Dopo quel bruciante ko è arrivata la vittoria a Wimbledon (la prima di sempre per un italiano), sempre contro Carlos Alcaraz: il murciano si è però preso la contro-rivincita nella finale degli US Open, battendo Sinner in quattro set mostrando una certa superiorità per quasi tutto il match.

La reazione di Sinner, in questo caso, è stata diversa. Jannik si è mostrato abbastanza sereno e consapevole di come non fosse nelle condizioni di fare di meglio. Inoltre già nel post-gara il 24enne di San Candido ha mostrato ai microfoni una grande lucidità, affermando di voler lavorare fin da subito per uscire dalla ‘comfort zone’, variare il suo gioco e renderlo meno prevedibile.

Eppure proprio in queste ore alcuni post comparsi sui social hanno lasciato senza parole sia Sinner che i suoi fan. Alcune pagine hanno infatti pubblicato foto di Sinner assieme a Charlie Kirk, l’attivista di estrema destra statunitense ucciso il 10 settembre 2025 durante un incontro con gli studenti.

Giallo Sinner, la bufala corre sul web: c’entra Charlie Kirk

Nei post veniva raccontato che Jannik aveva chiesto a tutti i colleghi del circuito ATP di fare un minuto di silenzio in omaggio a Charlie Kirk. Non è tutto: sempre stando a quanto riportato da queste fonti il vincitore di Wimbledon 2025 avrebbe anche avviato una raccolta fondi a sostegno della famiglia dell’attivista assassinato.

Si tratta di bufale, come chiaramente spiegato anche dal sito Bufale.net sempre molto attivo nello smascherare le fake news. Il numero 2 al mondo non ha mai rilasciato dichiarazioni di questo tenore: in più non è stato istituito nessun minuto di silenzio per le gare dei tornei ATP, né risulta che qualcuno lo abbia mai chiesto. Ovviamente è completamente infondata anche la notizia del fondo per la famiglia di Kirk.

In uno dei post si fa inoltre riferimento a un messaggio di congratulazioni inviato da Kirk a Sinner dopo la vittoria agli US Open: torneo che però è stato vinto da Alcaraz e non da Jannik. Infine le immagini utilizzate nei post, dove compaiono insieme l’attivista statunitense e il campione italiano, sono chiaramente realizzate con l’intelligenza artificiale. Le pagine in questione, ovvero TopSpin Times e The Net Report, sono collegate a Sport247, un sito di notizie dove compaiono spesse notizie sullo sport totalmente infondate.