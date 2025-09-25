Coppa Italia, Genoa-Empoli: le formazioni ufficiali

Ultimo giorno dei sedicesimi di finale Coppa Italia, in campo altre due gare. Alle 18:30, il primo match di giornata sarà quello che metterà di fronte il Genoa all’Empoli, retrocesso alla fine della passata stagione. La squadra rossoblù cerca un passaggio di turno che è diventata una rarità per la sua storia. Nell’ultima stagione, proprio ai sedicesimi, la squadra allora allenata da Alberto Gilardino perse contro la Sampdoria ai rigori. L’Empoli, invece, spera di ben figurare consapevole però che lo straordinario risultato di un anno fa è difficilamente eguagliabile. Infatti i toscani nella Coppa Italia della passata annata raggiunsero le semifinale riuscendo persino a eliminare la Juventus all’altezza dei quarti di finale. La vincente di questa sfida se la vedrà a dicembre, negli ottavi di finale contro l’Atalanta.

Le scelte ufficiali di Vieira e Pagliuca

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Stanciu; Carboni, Messias, Gronbaek; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Otoa, Ellertsson, Cuenca, Malinovskyi, Masini, Thorsby, Venturino, Ekhator, Ekuban, Fini, Vitinha.

EMPOLI (3-4-2-1): (in aggiornamento). Perisan; Oberatin, Guarino, Carboni; Ebuehi, Belardinelli, Yepes, Ilie, Moruzzi; Saporiti, Popov. Allenatore: Guido Pagliuca.

A disposizione: Gasperini, Versari, Shpendi, Ignacchiti, Indragoli, Tosto, Perin, Lauricella, Pasalic, Zanaga, Busiello, Campaniello, Orlandi.

Il momento di Genoa ed Empoli

Dopo il ko di Bologna, il Genoa cerca riscatto in Coppa Italia contro l’Empoli. I rossoblù hanno fornito prestazioni discrete in questo avvio di Serie A, ma a conti fatti hanno raccolto solamente due pareggi contro Lecce e Como. La squadra di invece sta affrontando un avvio di stagione complesso: andamento altalenante in Serie B e alcune difficoltà nell’adattamento alla nuova realtà rendono il percorso ancora in salita. Nell’ultima gara la formazione toscana ha perso addirittura 4-0 in casa del Pescara, confermando le grandi difficoltà con cui dovrà confrontarsi nel calarsi nella durissima realtà della B.