Coppa Italia, il Genoa ribalta l’Empoli e va agli ottavi. A Marassi è 3-1

Il Genoa rimonta l’Empoli al “Ferraris” e conquista il pass per gli ottavi di Coppa Italia, dove ad attenderlo ci sarà l’Atalanta dell’ex Juric. Dopo il vantaggio ospite firmato da Saporiti, i rossoblù ribaltano tutto grazie ai gol di Frendrup nel primo tempo e di Marcandalli ed Ekhator nella ripresa.

Saporiti illude, Frendrup ristabilisce la parità

La partita si accende subito: Carboni parte in slalom da sinistra e prova il destro, che termina alto con deviazione. Al primo affondo, però, è l’Empoli a colpire. Saporiti si guadagna una punizione dal limite e la trasforma con precisione, battendo Leali per lo 0-1. Il Genoa reagisce immediatamente: Colombo inventa un corridoio per Frendrup, che si inserisce bene e di destro sorprende Perisan sul primo palo.

Al 23’ Stanciu sfiora il vantaggio su calcio piazzato, con un tiro che scavalca la barriera ma non si abbassa abbastanza. Alla mezz’ora Saporiti si rende di nuovo pericoloso con un cross perfetto per Guarino, che di testa manda a lato di un soffio. Prima dell’intervallo, il Grifone sfiora ancora il sorpasso: Carboni prova un tiro-cross insidioso senza fortuna, poi Colombo non inquadra la porta con un colpo di testa.

La spinta rossoblù fa la differenza

Nella ripresa Vieira cambia: fuori Messias, dentro Venturino. È proprio il neoentrato a rendersi subito pericoloso con un tiro a giro che termina sul fondo. L’inerzia è tutta dalla parte del Genoa e al 52’ arriva il sorpasso: punizione di Stanciu, sponda aerea di Venturino e zampata vincente di Marcandalli per il 2-1.

L’Empoli prova a reagire con Yepes, ma il suo destro dalla distanza finisce lontano dallo specchio. I rossoblù continuano a spingere: Venturino ci riprova con un tiro da fuori, troppo impreciso.

A sette minuti dal termine cala il sipario: Stanciu impegna Perisan dalla distanza, sulla ribattuta Thorsby approfitta di un errore di Guarino e serve Ekhator, che da due passi non sbaglia. È 3-1 e festa rossoblù: il Genoa vola agli ottavi.