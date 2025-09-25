De Laurentiis e l’attacco al calcio di oggi: le sue dichiarazioni

Al termine della proiezione della prima del film sul quarto Scudetto del Napoli, è intervenuto anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che ha parlato della situazione attuale del calcio.

Le parole di De Laurentiis

“Il calcio deve trovare una nuova strada, così com’è oggi concepito in Italia ed in molti paesi in Europa è destinato a morire perché non potrà sopravvivere e sopportare i costi attuali. Mi auguro ci sia ad un certo punto la possibilità di rivedere in che modo organizzare i campionati, in che modo organizzare il gioco del calcio affinché i ragazzini e i giovani non si distraggono come oggi fanno e regalandosi soltanto gli highlights perché durante le partite smanettano, non hanno tempo per vedere quello che loro giudicano lento e noioso e appartenente al passato”.

“Anche questo dovrebbe farci riflettere e farci dire ‘Come si dovrebbe cambiare questo calcio e perché non si cambia in fretta?’. Forse per far vivere tranquillamente quelli che occupando qualche posto istituzionale hanno paura che il giocattolo gli si rompa tra le mani? Ma questo non è giusto e corretto pet i tanti milioni di tifosi che vorrebbero avere delle risposte meno allarmanti e più moderne”.

Il comunicato del Napoli su Buongiorno

Due giorni dopo la sfida contro il Pisa, il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale ha svelato l’esito degli accertamenti del difensore, Alessandro Buongiorno, uscito anzitempo dalla sfida del Maradona e rimpiazzato da Juan Jesus.

Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo.

Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.