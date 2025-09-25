Inzaghi si riscatto: l’Al Hilal vince 3-1. Super gol di Theo Hernandez

Nella serata dedicata all’Europa League, la Saudi Pro League ha vissuto la quarta giornata con la sfida tra Al Hilal e Al Okhdood. La squadra guidata da Simone Inzaghi ha ritrovato il sorriso con un netto 3-1, frutto della doppietta di Marcos Leonardo e di una perla assoluta di Theo Hernandez.

La gara

Il brasiliano ha sbloccato l’incontro con freddezza e si è poi ripetuto poco dopo, confermandosi riferimento offensivo imprescindibile per l’ex tecnico dell’Inter. Ma il momento più atteso della serata è arrivato con il gol del terzino francese: un’azione personale straordinaria, coast to coast di oltre cinquanta metri che ha fatto esplodere lo stadio. Un lampo che ha riportato alla memoria dei tifosi del Milan il capolavoro realizzato a San Siro contro l’Atalanta. L’Al Okhdood ha tentato di rientrare in partita trovando la rete della bandiera nella ripresa, ma la differenza tecnica è rimasta evidente.

L’Al Hilal ha continuato a controllare il ritmo senza concedere altre occasioni, dando l’impressione di aver ritrovato compattezza e fiducia dopo il pirotecnico 3-3 della scorsa giornata contro l’Al Ahli.

La situazione dell’Al Hilal in classifica

Con questo successo i biancoblù salgono a quota 8 punti, occupando il quarto posto. Restano però con una gara in più rispetto alla capolista Al Nassr di Cristiano Ronaldo, affiancata dall’Al Ittihad di Karim Benzema e dall’Al Taawon. Una corsa al titolo che si annuncia combattuta e spettacolare.