San Siro, rinviato il voto in consiglio comunale a Milano

Continua a tenere banco la situazione dello Stadio San Siro a Milano. Il consiglio comunale del Comune di Milano, infatti, non ha votato quest’oggi per la delibera dell’abbattimento dell’impianto meneghino intitolato a Giuseppe Meazza. Dopo la delibera della giunta comunale del comune del capoluogo lombardo, guidato dal sindaco Giuseppe Sala, la decisione finale passerà dal voto dell’assemblea dei consiglieri.

Il voto, secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri, è ora in programma direttamente nella giornata di lunedì 29 settembre. Un voto che arriverà, nonostante le polemica che ci sono state intorno alla delibera che dovrà essere approvata dal Comune di Milan.

Milan e Inter avanzano

L’insistenza e la perseveranza di Milan e Inter che vorrebbero assolutamente arrivare alla costruzione del nuovo impianto potrebbe quindi presto essere premiata. Tutto dipenderà dalla compattezza della maggioranza in consiglio comunale, ma anche dal pensiero della minoranza. Sala e la sua giunta, ovviamente, spingono per arrivare a un risoluzione per la situazione.

Intanto le due società avanzano in direzione costruzione nuovo stadio, congiuntamente. Nei giorni scorsi hanno firmato anche un accordo di collaborazione con Foster + Partners, tra i più rinomati studi di architettura a livello mondiale, e MANICA, già riconosciuto come eccellenza nel settore degli impianti sportivi, ribadisce la ferma intenzione dei Club di dare ai tifosi e alla città di Milano uno stadio all’altezza degli standard più elevati in termini di innovazione, comfort e sostenibilità, che rappresenterà un nuovo fiore all’occhiello anche da un punto di vista architettonico.