Bologna, Italiano spiega le scelte di formazione: “Ho scelto Bernardeschi perché…”

Nel post partita di Aston Villa-Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa e ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al Villa Park.

Il tecnico rossoblù ha risposto alla domanda di Sportitalia sulle scelte di formazione. In particolare, quella che ha visto il Bologna scendere in campo con Bernardeschi e non Orsolini: “Perché penso che Orso, e anche qualche altro, aveva speso tantissimo nella partita contro il Genoa. Lui e altri due o tre che avevano tirato fino al 99°, forse di più. E in 99 minuti perché ci può stare che le caratteristiche di Orso possano essere utili anche a partita in corso. Ti possono dare qualche soluzione, perché l’anno scorso qui con il loro atteggiamento aveva sofferto dovendo difendere contro questo esterno basso che si alza. Allora il ragionamento è stato che lo avrei potuto inserire nel momento in cui il loro esterno basso dopo 60-70 minuti di partita poteva avere qualche difficoltà. E Orso quel punto poteva vincere. E questo stava per riuscire, ha fatto l’assist per la traversa di Castro. È stato pericoloso, ma nel secondo tempo tutti sono cresciuti anche Berna. Ha avuto un rifornimento importante. Uno con la sua qualità, da lì secondo me può far male, perché siamo arrivati a isolarlo più di una volta, però è questa la motivazione“.