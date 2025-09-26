Juventus e Atalanta all’insegna delle ambizioni elevate: le probabili formazioni

L’Atalanta sarà di scena a Torino contro la Juventus con l’obiettivo di dare continuità al successo contro i granata nello scorso fine settimana. Dall’altro canto la truppa bianconera vuole proseguire sul binario tracciato. O meglio, riscattando il secondo tempo poco brillante del Bentegodi contro l’Hellas Verona.

Sarà una sfida all’insegna delle ambizioni elevate ed entrambe le formazioni vogliono premere i tasti giusti. Sarà battaglia tecnica e anche agonistica. Nessuno ha voglia di fallire. E non potrebbe essere altrimenti.

Le parole di Ivan Juric post-vittoria a Torino

L’Atalanta è reduce dal successo contro il Torino, Ivan Juric ha parlato così in conferenza stampa: “Il risultato è la prima cosa, ma non solo. Contro il PSG avevamo avuto momenti in cui avevamo tenuto bene il campo, e quella partita ci ha dato persino più forza. Oggi nel primo tempo ho visto una squadra con idee chiare, capace di fare gioco e di trovare i gol con qualità. Nella ripresa abbiamo gestito, ma ciò che conta è l’atteggiamento. La nota stonata sono i due infortuni, ma in compenso il debutto di Ahanor, un ragazzo del 2008, è stato molto positivo”.

Quali aspetti richiedono più lavoro in questa fase, anche con tanti titolari fuori causa?

“Abbiamo diversi giocatori fuori: Ederson, Scalvini, De Ketelaere, Kolasinac, Scamacca. La lista è lunga. Spero di recuperarne qualcuno presto. Intanto chi ha giocato oggi ha dimostrato di essere all’altezza. Questo significa che la rosa è valida e che la mentalità del gruppo è quella giusta: lavorano sempre forte. Continueremo a preparare ogni partita con attenzione, valutando di volta in volta chi è disponibile”.

Si è rivisto Lookman: come l’ha trovato dopo mesi complicati?

“Con Ademola sono sempre rimasto in contatto. Ha avuto un’estate difficile, ma da lunedì ha parlato con me, con i compagni e con lo staff, spiegando la sua situazione. Da quel momento si è rimesso a disposizione. Ha una mentalità vincente, è competitivo: ora deve solo migliorare la condizione fisica, perché è chiaro che gli mancano minuti. Sono convinto che tornerà presto fondamentale per noi”.

Le probabili formazioni

Possibili chance per Conceicao e Yildiz alle spalle di David, con Vlahovic pronto a entrare dalla panchina.

In casa Atalanta non è da escludere il lancio dal 1′ di Ademola Lookman.

JUVENtUS (3-4-2-1):Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All.: Igor Tudor.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. All.: Ivan Juric.