Juventus, Tudor in conferenza stampa: “Conceicao ha qualche problema. Sulle parole di Rocchi…”

Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta.

La conferenza stampa di Tudor

Come ha lavorato la squadra?

“Abbiamo riposato e lavorato bene. Siamo concentrati con la giusta carica”.

Cosa risponde a Rocchi?

“Non devo rispondere a niente. Mi hanno comunicato questa robe e si va avanti. Non ho niente da aggiungere”.

Cosa ha insegnato la scorsa settimana?

“Ha lasciato le solite cose di calcio con cose buone e meno buone. Nessuna novità in particolare. Abbiamo fatto una buona partenza e stiamo lavorando. Ora ci stiamo conoscendo con i giocatori nuovi”.

Come stanno Conceicao e Zhegrova?

“Cisco ha avuto qualche problemino e vediamo ancora domani. Zhegrova sta lavorando”.

Cosa ci racconti del rapporto con Juric?

“È un mio amico ma non il migliore. Lui è un ragazzo con dei valori. Poi ha un modo di allenare fantastico ed è un po’ sottovalutato, perchè a parte nella scorsa stagione dove ha avuto due situazioni particolari. Ha sempre fatto cose straordinarie e sottovalutate. Domani sarà una partita tra due squadre di primissimo livello”.

È preoccupato dalla condizione fisica?

“Non sono preoccupato, anzi sono in fiducia. La squadra sta bene. Come dicevo prima è un calcio diverso quando giochi solo una volta a settimana. L’allenatore in questo caso deve essere ancora più bravo a coinvolgere tutto e a scegliere. Però è difficile perchè a certi allenatori non vuoi mai rinunciare. Questo è difficili, ma siamo pagati anche per questo e dobbiamo sbagliare il meno possibile. Tutti abbiamo questi problemi, non solo la Juve”.

Su Burgess?

“Non è ancora arrivato nel club”.

Su Adzic?

“Puoi giocare sia trequarti che in mediana. Ha fatto un bel gol ed ha la testa giusta”.

C’è fiducia a tempo su Koopmeiners?

“Io faccio giocare tutti e non solo Koopmeiners. In quella zona di campo si può crescere. Tutti quelli che stanno giocando a centrocampo stanno lavorando per dare qualcosa in più”.

State pensando di passare al modulo con le 2 punte?

“Si sta lavorando sulla strada tracciata”.