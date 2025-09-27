A Torino contro la Juventus arriva l’Atalanta. E Tudor prova la sorpresa…

Alle 18 l’Allianz Stadium di Torino ospita Juventus-Atalanta, una sfida che promette emozioni e che vedrà protagonisti alcuni dei talenti più giovani del panorama europeo. Per i bianconeri la novità più attesa dovrebbe essere la prima da titolare di Vasilije Adzic, il centrocampista montenegrino classe 2006 che dovrebbe partire sulla trequarti al fianco di Yildiz, alle spalle di Openda, preferito a David e Vlahovic.

L’occasione di Adzic

Per il montenegrino si tratterebbe di una tappa importante nella sua crescita. Finora ha collezionato 12 presenze con la prima squadra, per un totale di 148 minuti, ma è già riuscito a lasciare il segno con il gol decisivo nel 4-3 all’Inter nel derby d’Italia. Un episodio che ha acceso i riflettori sul suo talento e che ha convinto Tudor a dargli maggiore spazio.

L’investimento della Juventus

Arrivato dal Buducnost Podgorica nell’estate 2024 per 7,2 milioni di euro più bonus, Adzic ha firmato un contratto fino al 2029 con un ingaggio da 500 mila euro annui. Prima che la Juventus affondasse il colpo, anche il Bologna aveva manifestato interesse. Con la Next Gen in Serie C si è già distinto con 4 gol e 2 assist in 10 presenze, dimostrando di sapersi adattare rapidamente al calcio italiano.

Ahanor, il baby rivale

La sfida di Torino potrebbe vedere in campo anche un altro giovanissimo: Honest Ahanor, difensore classe 2008 dell’Atalanta. Prelevato dal Genoa per 17 milioni di euro più bonus e con una percentuale sulla futura rivendita, era seguito anche dal Milan. L’Atalanta ha deciso di puntarci forte, confermando la propria tradizione di valorizzare i giovani.

Un duello da seguire

Adzic e Ahanor rappresentano due facce della nuova generazione pronta a emergere in Serie A. Juventus-Atalanta diventa così non solo una sfida di alta classifica, ma anche un palcoscenico in cui osservare due talenti chiamati a prendersi il futuro.