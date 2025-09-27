SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Inter, è l’ora di una novità di questa stagione: a Cagliari, Chivu cambia

Inter, è l’ora di una novità di questa stagione: a Cagliari, Chivu cambia

di

Luis Henrique avrà finalmente l’occasione di mostrare le sue qualità. Dopo mesi vissuti quasi nell’ombra, sabato contro il Sassuolo il brasiliano ha giocato 25 minuti convincenti, subentrando a Dumfries e guadagnandosi probabilmente la prima maglia da titolare con l’Inter nella trasferta di Cagliari.

Luis Henrique e l’approdo all’Inter

Arrivato a Milano lo scorso 7 giugno come primo acquisto estivo, l’ex Marsiglia era rimasto un oggetto misterioso. Le tre apparizioni al Mondiale per Club non avevano lasciato tracce e in campionato aveva collezionato solo quattro minuti contro il Torino. Poi, un lungo silenzio interrotto proprio dalla gara contro i neroverdi.

Occasione col Cagliari

L’occasione si è presentata grazie alle condizioni non perfette di Dumfries. L’olandese ha recuperato da un piccolo problema muscolare, ma non è ancora al top. Così Chivu sembra pronto a dare fiducia al brasiliano, preferendolo probabilmente a Darmian per l’insidiosa sfida contro il Cagliari questa sera.

L’alternativa a Dumfries

L’Inter ha investito 25 milioni di euro su Luis Henrique, convinta che la sua velocità e la sua imprevedibilità possano rappresentare un’arma in più. La passata stagione al Marsiglia lo aveva visto protagonista con 7 gol e 8 assist: numeri che testimoniano un potenziale importante. I limiti, semmai, riguardano la fase difensiva, ma lo stesso valeva per Dumfries al suo arrivo dal PSV, poi cresciuto fino a diventare uno dei migliori esterni del campionato.

Per il classe 2001 questa può essere la vera svolta. I tifosi nerazzurri, finora diffidenti, hanno intravisto un giocatore capace di osare e di dare ritmo alla manovra. Adesso servirà continuità: trasformare quei 25 minuti incoraggianti in un punto di partenza e dimostrare di poter incidere davvero. Cagliari rappresenta un banco di prova importante, forse il più significativo dall’inizio della sua avventura italiana.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×