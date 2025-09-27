Juventus, Tudor guarda il lato positivo: “Una delle migliori prestazioni da quando ci sono io”

Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato così dopo l’1-1 contro l’Atalanta: “Bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo fatto una grande prestazione: una delle migliori da quando ci sono io. E’ stata una partita seria, tra due squadre che fanno la Champions League. Va bene così”.

Bremer come sta?

“Oggi giocava contro un attaccante molto forte e ha speso tanto, vediamo. Per me non è niente di grave, peccato perché con il cambio di David potevamo avere un vantaggio negli ultimi minuti”.

Thuram un po’ sofferente?

“Lui sta bene, ha fatto un ottimo primo tempo poi ha sentito un po’ di fastidio al polpaccio. Non mi è dispiaciuto, sono molto contento di lui, è un giocatore importante per noi”.